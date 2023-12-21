Чудинов об игре за «Авангард»: «Травма подкосила, неплохие сезоны проводил до нее. Все связки были порваны. Мог и закончить, но нашел в себе силы, продолжаю играть»

Теги Авангард травмы Максим Чудинов КХЛ Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Максим Чудинов рассказал, как восстанавливался после травмы.

Защитник пропустил сезон-2021/22 из-за повреждения.

– Наверное, можно сказать, что полностью реализоваться в «Авангарде» вам помешала та травма?

– Да, конечно, травма подкосила. Неплохие сезоны проводил до нее, но это жизнь, это спорт. Главное, что прошел через это.

Год восстанавливался, потом начал играть, но все равно колено опухало, какие-то осложнения появлялись, потом опять поехал на операцию. В результате провел три операции, один сезон полностью пришлось пропустить. Затем заново начал восстановление.

– Наверняка могли и закончить после такого.

– Само собой, очень серьезная травма, все связки были порваны. Поначалу, после первого периода восстановления было так, что пять игр играешь – 10 восстанавливаешься. Мог и закончить, но нашел в себе силы, продолжаю играть в хоккей, – сказал защитник «Адмирала» Максим Чудинов.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чeртила Батня оскарс, с ним стычка была, там нога на такой излом пошла, что мне самому больно стало
0
0
0
здоровья Максим,ты молодец!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий