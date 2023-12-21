Чудинов об игре за «Авангард»: «Травма подкосила, неплохие сезоны проводил до нее. Все связки были порваны. Мог и закончить, но нашел в себе силы, продолжаю играть»

Максим Чудинов рассказал, как восстанавливался после травмы.

Защитник пропустил сезон-2021/22 из-за повреждения.

– Наверное, можно сказать, что полностью реализоваться в « » вам помешала та травма?

– Да, конечно, травма подкосила. Неплохие сезоны проводил до нее, но это жизнь, это спорт. Главное, что прошел через это.

Год восстанавливался, потом начал играть, но все равно колено опухало, какие-то осложнения появлялись, потом опять поехал на операцию. В результате провел три операции, один сезон полностью пришлось пропустить. Затем заново начал восстановление.

– Наверняка могли и закончить после такого.

– Само собой, очень серьезная травма, все связки были порваны. Поначалу, после первого периода восстановления было так, что пять игр играешь – 10 восстанавливаешься. Мог и закончить, но нашел в себе силы, продолжаю играть в хоккей, – сказал защитник « » .