Константин Меньшиков: «ЦСКА сейчас как раненый зверь. Федоров там на волоске, команда не играет»
Константин Меньшиков высказался о ситуации Сергея Федорова в ЦСКА.
Бронзовый призер чемпионата СССР поделился мнением о матче между СКА и ЦСКА (6:2).
«Я скажу, что из всех игр, которые я смотрел в сезоне, эта была лучшая для СКА. Показали коллективный хоккей, с комбинациями, завершение хорошее.
И, главное, ЦСКА в очень тяжелом сейчас положении, как раненый зверь. Тренер Сергей Федоров там на волоске, команда не играет», – сказал бывший игрок СКА Константин Меньшиков.
Вся боль ЦСКА – в реакции Федотова: кажется, он просто устал от бесконечных голов СКА