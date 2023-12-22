Константин Меньшиков: «ЦСКА сейчас как раненый зверь. Федоров там на волоске, команда не играет»

Константин Меньшиков высказался о ситуации Сергея Федорова в ЦСКА.

Бронзовый призер чемпионата СССР поделился мнением о матче между СКА и ЦСКА (6:2).

«Я скажу, что из всех игр, которые я смотрел в сезоне, эта была лучшая для СКА. Показали коллективный хоккей, с комбинациями, завершение хорошее.

И, главное, ЦСКА в очень тяжелом сейчас положении, как раненый зверь. Тренер Сергей там на волоске, команда не играет», – сказал бывший игрок СКА Константин Меньшиков.

Вся боль ЦСКА – в реакции Федотова: кажется, он просто устал от бесконечных голов СКА