Александр Кожевников: «Федотов не тот вратарь ЦСКА, которым был. Ему надо было годик поиграть в первой лиге»
Александр Кожевников оценил игру вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
Вчера Федотов пропустил шесть шайб в матче против СКА (2:6).
– Он не является вратарем ЦСКА, которым был. Он потерял многое. Ему надо было годик поиграть в первой лиге. Проверить себя где-нибудь. А так – его поставили... Он правда не является такой опорой, которой был год назад в ЦСКА.
– Почему москвичи тогда добавляют Александра Шарыченкова в список отказов?
– Ну, это не ко мне вопросы, это вопрос к Федорову, тренерскому составу. У ЦСКА же есть тренер вратарей, ему надо вопросы задавать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Вся боль ЦСКА – в реакции Федотова: кажется, он просто устал от бесконечных голов СКА