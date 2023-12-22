Александр Кожевников: «Федотов не тот вратарь ЦСКА, которым был. Ему надо было годик поиграть в первой лиге»

Теги ЦСКА КХЛ Александр Кожевников Александр Шарыченков Иван Федотов Хоккей

Александр Кожевников оценил игру вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

Вчера Федотов пропустил шесть шайб в матче против СКА (2:6).

– Он не является вратарем ЦСКА, которым был. Он потерял многое. Ему надо было годик поиграть в первой лиге. Проверить себя где-нибудь. А так – его поставили... Он правда не является такой опорой, которой был год назад в ЦСКА.

– Почему москвичи тогда добавляют Александра Шарыченкова в список отказов?

– Ну, это не ко мне вопросы, это вопрос к Федорову, тренерскому составу. У ЦСКА же есть тренер вратарей, ему надо вопросы задавать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Вся боль ЦСКА – в реакции Федотова: кажется, он просто устал от бесконечных голов СКА
 

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1 комментарий
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Или годик в армии
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