Сергей Федоров: «Не считаю, что Федотов сыграл плохо со СКА – ни в коем случае. Мы не помогли ему сыграть лучше»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Иван Федотов Хоккей

Сергей Федоров объяснил замену Ивана Федотова в матче со СКА.

ЦСКА проиграл со счетом 2:6 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Вратарь Иван Федотов был заменен после пятой пропущенной шайбы, но спустя две с половиной минуты вернулся в игру.

– После пятого гола вы заменили Федотова. Правильно ли я понимаю, что это было для того, чтобы Иван эмоционально остыл?

– Там техническая составляющая.

Я не менял Ваню, но он подъехал к скамейке, и судья попросил его выйти за пределы поля. Это связано с правилами игры. Получилось так, как получилось.

Я не считаю, что Иван сыграл плохую игру – ни в коем случае.

Но мы точно ему не помогли, чтобы он сыграл лучше, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

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