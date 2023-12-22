Ротенберг о закрытии чемпионского окна ЦСКА: «Это было сказано на эмоциях. Не надо громких заявлений. Надо отдать должное сопернику и работать без громких слов»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал высказывание о закрытии чемпионского окна ЦСКА.

СКА обыграл ЦСКА (6:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ, переиграв московский клуб в третий раз в этом сезоне.

– Вы раньше говорили, что чемпионское окно ЦСКА закрывается. Сегодняшний матч и две предыдущих встречи с ними – подтверждение вашей правоты?

– Пока об этом говорить рано. Все впереди – еще много матчей. Это было сказано на эмоциях.

Каждая команда стремится выиграть в каждом матче. Не надо делать громких заявлений. Это был всего лишь один матч.

У обоих клубов завтра день рождения – и у СКА, и у ЦСКА. Эти две команды выиграли для нас первое олимпийское золото за 30 лет.

Надо отдать должное сопернику и продолжать работать без громких слов.

Следующий соперник еще сильнее – так бывает всегда, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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