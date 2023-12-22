Жамнов о прерванной безголевой серии Овечкина: «Теперь дело пойдет, его прорвет. У всех бывают такие периоды»

Алексей Жамнов оценил прерванную безголевую серию Александра Овечкина.

В ночь с четверга на пятницу «Вашингтон» обыграл «Коламбус» (3:2 ОТ). Овечкин стал автором победного гола в овертайме и прервал свою антирекордную 14-матчевую серию без заброшенных шайб.

«Теперь у него дело пойдет. На него оказывалось столько давления… Но все будет нормально. Такие периоды бывают у всех. Не только у Овечкина. Просто Саша находится на пути побития рекорда Гретцки, поэтому на нем все делают такой акцент. Но все игроки через это проходят.

Были ли лишними разговоры об антирекордной серии? Никто не скажет, можно только дискутировать на эту тему. Но ничего страшного в этом нет. Пройти через такой отрезок можно одним способом – забить. И тогда дело пойдет, его прорвет», – сказал главный тренер «Спартака».