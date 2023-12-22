Овечкин о голе «Коламбусу»: «Рад, что шайба попала в ворота. Надеюсь, их будет больше»

Александр Овечкин прокомментировал свою шайбу в ворота «Коламбуса» (3:2 ОТ).

«Прошло немало времени [с момента последней шайбы], я принимаю это. У меня были неплохие шансы и в первом, и во втором периодах.

Иногда нужно продолжать давить и добиваться своего. Я счастлив, что шайба попала в ворота, и, надеюсь, их будет еще больше», – сказал форвард «Вашингтона».

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