Овечкин о голе «Коламбусу»: «Рад, что шайба попала в ворота. Надеюсь, их будет больше»

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин прокомментировал свою шайбу в ворота «Коламбуса» (3:2 ОТ).

«Прошло немало времени [с момента последней шайбы], я принимаю это. У меня были неплохие шансы и в первом, и во втором периодах.

Иногда нужно продолжать давить и добиваться своего. Я счастлив, что шайба попала в ворота, и, надеюсь, их будет еще больше», – сказал форвард «Вашингтона».

ДАААААААААААА! Овечкин забил впервые за 15 матчей! Вратарь «Коламбуса» не вовремя психанул
 

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давай почаще и побольше шайб, Саня! Удачи! Верим
+14
-6
+8
Наконец-то. А то уже начали утомлять опросы всех и вся о голевой засухе Овечкина.
+11
-4
+7
А ведь здравая мысль про больше ворот ☝️🧐🤬
0
0
0
значит опять пятнашка на голодном пайке, две за 30 нормальный график для сашка, хе-хе
+1
-1
0
Ответ Альберт Кот
Возьмем карьерный коэф. Овечкина , 0.6 на 52 оставшиеся игры , получаем 31 шайбу + 6 = 37 шайб в этом сезоне ожидается . По факту надеюсь будет за 40 .
слишком оптимистично
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий