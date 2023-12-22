Кожевников о серии Овечкина без голов: «Он и должен был ее прервать. Александр – великий человек, иногда надо поиграть на команду»
Александр Кожевников прокомментировал прервавшуюся безголевую серию Александр Овечкина.
Овечкин в пятницу прервал безголевую серию в НХЛ, забросив шайбу в ворота «Коламбуса» (3:2 ОТ). Россиянин не забивал в четырнадцати предыдущих встречах.
«Он и должен был ее прервать. Это было сразу ясно. Терпение – здесь одна вещь. Почему была голевая засуха? Он великий человек, и иногда надо поиграть на команду. Очки свои набирает.
Я его поддерживаю и хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки. Надеюсь, что Александр это сделает, — сказал двукратный олимпийский чемпион.
P.s:Быстро исправили-молодцы.