Алексей Андронов: «Да, я не люблю Овечкина, это мое право. Но только идиот может не уважать то, как он собрал «Вашингтон» в чемпионский год»

Алексей Андронов высказался об Александре Овечкине.

Напомним, вчера комментатор так выразился про Овечкина: «С Гретцки рядом ему не стоять, как и с Малкиным. Уэйн создавал игру, а не пулял из круга».

«Не знаю, зачем я это пишу. Точно не в оправдание. Но как-то очень много стало непонятливых…

Да, я не люблю Овечкина. Это мое право. Как не люблю например Стэмкоса, Патрика Махоумса и Льюиса Хэмилтона. Не любить – мое право! Но Овечкин, как и перечисленные – бесспорно, уважаемы! Они большие спортсмены!

Касательно Овечкина – не уважать то, как он собрался и собрал команду в чемпионский год... Н это только идиот может... Так что пушечки свои говнометные зачехлите!

Махоумс никогда не станет рядом с Томом Брэди. Это аксиома...» – написал комментатор Алексей Андронов в телеграм-канале.