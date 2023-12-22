Алексей Андронов: «Да, я не люблю Овечкина, это мое право. Но только идиот может не уважать то, как он собрал «Вашингтон» в чемпионский год»

Теги Льюис Хэмилтон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алексей Андронов Стивен Стэмкос Патрик Махоумс Хоккей

Алексей Андронов высказался об Александре Овечкине.

Напомним, вчера комментатор так выразился про Овечкина: «С Гретцки рядом ему не стоять, как и с Малкиным. Уэйн создавал игру, а не пулял из круга».

«Не знаю, зачем я это пишу. Точно не в оправдание. Но как-то очень много стало непонятливых…

Да, я не люблю Овечкина. Это мое право. Как не люблю например Стэмкоса, Патрика Махоумса и Льюиса Хэмилтона. Не любить – мое право! Но Овечкин, как и перечисленные – бесспорно, уважаемы! Они большие спортсмены!

Касательно Овечкина – не уважать то, как он собрался и собрал команду в чемпионский год... Н это только идиот может... Так что пушечки свои говнометные зачехлите! 

Махоумс никогда не станет рядом с Томом Брэди. Это аксиома...» – написал комментатор Алексей Андронов в телеграм-канале.

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27 комментариев
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Андронов, Шмурнов и остальные 99% его не любят из-за его ПутинаТим. Большинство в этом никогда не признаются.
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Бутылку шампуня этому господину!
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Не с Уругвая запись, случаем? :)
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Овечкин встал в один ряд с величайшими хоккеистами за всю историю.

Есть определённый список самых-самых игроков и его фамилия всегда будет где-то рядом.

Вне зависимости от нашего к нему отношения и от того, насколько он хуже креативных центров как организатор игры.
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Но голову то все равно помой...пригодится))
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Да всем плевать, кого ты любишь. или наоборот! Хайпануть решил, так и напиши, Алеша!
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что ж ты МаттеУса тогда любишь?)ведь кроме броска ,там нет ничего сверхестественного больше)
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Не любить то пожалуйста, но оскорблять и поносить не нужно!

Иди, купи шампуньки))
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Переобувка на ходу
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Ответ e1ther - e1ther
что ж ты МаттеУса тогда любишь?)ведь кроме броска ,там нет ничего сверхестественного больше)
да седня любит, завтра не любит, послезавтра какого-нибудь грузчика из третьего звена поставит выше франчайза. у этих индейцев племени засаленных имбецилофф такая каша в головах 😑
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сам собрался и собрал команду в чемпионский год))))))))),ну не бред
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Ответ e1ther - e1ther
они просто так же,как и многие здесь,считают свое мировосприятие верным,а остальных,не умным стадом)ведь он мог сказать,примерно,следующее,когда задают вопросы об Овечкине,мне не интересен этот хоккеист,давайте следующий вопрос)но нет,он сам накидывает в соцсетях сравнение с Грецким))
Я тож не понял этого выброса с "нашей 🐑". Вроде, взрослый человек. Но так так уж мир устроен: одни бьют рекорды, другие лишь хапают с чужих неудач
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Как знать, Махоумс может и превзойти Тома Брэди.)
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фанаты "великого Стэммера", обсиравшие Овечкина вышли из чата)
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Давно хотел сказать я не уважаю тебя как чела и комментатора.
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Андронов как-то скучно накидывает. Стандартные хейтерские "он все равно не будет лучше" и ТД.
Тащите Шмурнова — у того истерика даже через экран ощущалась)
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почему только в "чемпионский сезон" ? этот клуб ежегодно выходил в плов только благодаря исполнительскому мастерству одного человека. при том что, окружали его не звезды и состав менялся не один раз.
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Как раз в чемпионский год команду больше тащил Кузнецов. Хотя в большинстве других сезонов - да, именно Овечкин вел Вашингтон вперед.
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Да кто это *** такой?!
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Ответ gopnik23
да седня любит, завтра не любит, послезавтра какого-нибудь грузчика из третьего звена поставит выше франчайза. у этих индейцев племени засаленных имбецилофф такая каша в головах 😑
они просто так же,как и многие здесь,считают свое мировосприятие верным,а остальных,не умным стадом)ведь он мог сказать,примерно,следующее,когда задают вопросы об Овечкине,мне не интересен этот хоккеист,давайте следующий вопрос)но нет,он сам накидывает в соцсетях сравнение с Грецким))
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Ответ Den_94
А кто это? Внебрачный сын Васи Уткиной?
Причем здесь Уткин вообще? Они 100 лет не общаются
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