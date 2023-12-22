Алексей Андронов: «Да, я не люблю Овечкина, это мое право. Но только идиот может не уважать то, как он собрал «Вашингтон» в чемпионский год»
Алексей Андронов высказался об Александре Овечкине.
Напомним, вчера комментатор так выразился про Овечкина: «С Гретцки рядом ему не стоять, как и с Малкиным. Уэйн создавал игру, а не пулял из круга».
«Не знаю, зачем я это пишу. Точно не в оправдание. Но как-то очень много стало непонятливых…
Да, я не люблю Овечкина. Это мое право. Как не люблю например Стэмкоса, Патрика Махоумса и Льюиса Хэмилтона. Не любить – мое право! Но Овечкин, как и перечисленные – бесспорно, уважаемы! Они большие спортсмены!
Касательно Овечкина – не уважать то, как он собрался и собрал команду в чемпионский год... Н это только идиот может... Так что пушечки свои говнометные зачехлите!
Махоумс никогда не станет рядом с Томом Брэди. Это аксиома...» – написал комментатор Алексей Андронов в телеграм-канале.
Есть определённый список самых-самых игроков и его фамилия всегда будет где-то рядом.
Вне зависимости от нашего к нему отношения и от того, насколько он хуже креативных центров как организатор игры.
Иди, купи шампуньки))
Тащите Шмурнова — у того истерика даже через экран ощущалась)