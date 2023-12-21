Быков о деле Федотова: «ФХР, Минспорт и адвокаты должны разрабатывать какие-то решения, искать компромисс. Во главу угла нужно поставить игрока, его судьбу»

Вячеслав Быков высказался о ситуации с вратарем Иваном Федотовым.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции и на решение об отстранении вратаря. Также появилась информация о том, что лишение членства в – возможное наказание на фоне ситуации с хоккеистом.

– ИИХФ грозит России очередными санкциями по делу Федотова вплоть до исключения ФХР из международной федерации. Как быть в этой ситуации и нужно ли нам подчиняться указам ИИХФ в нынешних условиях?

– Здесь и ФХР, и Минспорта России, и адвокаты со спортивными юристами должны совместно разрабатывать какие-то решения. Нарабатывать контакты, иметь какой-то диалог, разговаривать, искать компромисс. Нужны точки соприкосновения.

Во главу угла нужно поставить самого игрока, его судьбу, его жизнь, спортивную карьеру, а всем заинтересованным сторонам налаживать отношения, – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.