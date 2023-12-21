Вратарь ЦСКА Федотов пропустил 5 шайб в матче со СКА – он ударил клюшкой по штанге. Ивана заменили на Гамзина, а потом вновь вернули в игру
Иван Федотов пропустил пять шайб в игре со СКА.
СКА и ЦСКА проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
На 43-й минуте игры в третьем периоде московская команда пропустила пятую шайбу в игре.
После этого тренерский штаб ЦСКА заменил вратаря Ивана Федотова на Дмитрия Гамзина.
Федотов пропустил одну шайбу в первом периоде, три гола – во втором периоде матча. После пятой пропущенной шайбы вратарь ударил клюшку об штангу.
Гамзин находился в игре 2 минуты и 29 секунд, после чего Федотов вернулся в ворота ЦСКА.