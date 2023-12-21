Вратарь ЦСКА Федотов пропустил 5 шайб в матче со СКА – он ударил клюшкой по штанге. Ивана заменили на Гамзина, а потом вновь вернули в игру

Теги ЦСКА СКА видео КХЛ Иван Федотов Дмитрий Гамзин Хоккей

Иван Федотов пропустил пять шайб в игре со СКА.

СКА и ЦСКА проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

На 43-й минуте игры в третьем периоде московская команда пропустила пятую шайбу в игре.

После этого тренерский штаб ЦСКА заменил вратаря Ивана Федотова на Дмитрия Гамзина.

Федотов пропустил одну шайбу в первом периоде, три гола – во втором периоде матча. После пятой пропущенной шайбы вратарь ударил клюшку об штангу.

Гамзин находился в игре 2 минуты и 29 секунд, после чего Федотов вернулся в ворота ЦСКА.

7 комментариев
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у Федотова тоже есть свой план на цска
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Ваши ожидания, ваши проблемы, говорит Федотов и остаётся в воротах)
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В этой шайбе вообще нет претензий к вратарю. Стоят 4 столбика перед воротами - наблюдают )
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Какая разница, Гамзин тоже бы авоську с такой игрой пустил бы. Точнее игры нет, просто мрак, отлетим в первом же раунде, чемпионская команда изжила себя и необходима перестройка, возможно даже и СВФ надо отдохнуть от хоккея, по нему все больше видно безнадеги.
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