Вратарь ЦСКА Федотов пропустил 5 шайб в матче со СКА – он ударил клюшкой по штанге. Ивана заменили на Гамзина, а потом вновь вернули в игру

Иван Федотов пропустил пять шайб в игре со СКА.

СКА и проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

На 43-й минуте игры в третьем периоде московская команда пропустила пятую шайбу в игре.

После этого тренерский штаб ЦСКА заменил вратаря на Дмитрия Гамзина.

Федотов пропустил одну шайбу в первом периоде, три гола – во втором периоде матча. После пятой пропущенной шайбы вратарь ударил клюшку об штангу.

Гамзин находился в игре 2 минуты и 29 секунд, после чего Федотов вернулся в ворота ЦСКА.