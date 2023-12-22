В Минспорта готовы рассмотреть запрос от КХЛ по увеличению лимита на легионеров, если он поступит

Теги ФХР КХЛ Олег Матыцин Министерство спорта России лимит на легионеров Матч ТВ Хоккей

В Минспорта готовы рассмотреть запрос от КХЛ по увеличению лимита на легионеров.

В декабре 2022 года Минспорт утвердил ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона‑2023/24 клубы могут включать в заявку на матч не более трех иностранцев.

В декабре появилась информация, что клубы Фонбет Чемпионата КХЛ опросят на предмет увеличения количества легионеров в заявке, после чего будет принято решение.

«Мы всегда с большим уважением относимся как ко мнению КХЛ, так и в равной степени ко мнению Федерации хоккея России. На сегодняшний день действует лимит из трех легионеров.

Если такой запрос будет направлен в адрес Минспорта, то он, конечно, будет рассмотрен внимательным образом. Мы всегда ориентируемся на зрительский интерес, чтобы хоккей развивался, – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никчемность в министерском кресле получил указание от Тимченко?
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий