В Минспорта готовы рассмотреть запрос от КХЛ по увеличению лимита на легионеров, если он поступит

В Минспорта готовы рассмотреть запрос от КХЛ по увеличению лимита на легионеров.

В декабре 2022 года Минспорт утвердил ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона‑2023/24 клубы могут включать в заявку на матч не более трех иностранцев.

В декабре появилась информация, что клубы Фонбет Чемпионата КХЛ опросят на предмет увеличения количества легионеров в заявке, после чего будет принято решение.

«Мы всегда с большим уважением относимся как ко мнению КХЛ, так и в равной степени ко мнению Федерации хоккея России. На сегодняшний день действует лимит из трех легионеров.

Если такой запрос будет направлен в адрес Минспорта, то он, конечно, будет рассмотрен внимательным образом. Мы всегда ориентируемся на зрительский интерес, чтобы хоккей развивался, – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.