Олег Матыцин: «Условия участия в Играх-2024, которые нам предлагают, абсолютно дискриминационные, идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами»

Олег Матыцин назвал условия допуска россиян на Олимпиаду дискриминационными.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

«Нас ограничивать достаточно сложно, эти попытки были не раз в нашей столетней истории, мы на протяжении 40 лет не участвовали в Олимпийских играх. Несмотря на это, в стране была создана одна из самых мощных систем спорта. И сегодня эти санкции позволяют еще раз оценить наши возможности.

Мы не отрицаем, что участие в Олимпиаде – это мечта спортсмена, но условия, которые нам предлагают, абсолютно дискриминационные, идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами, международной спортивной семьи. Руководители международных спортивных федераций, МОК наносят ущерб имиджу самих Олимпийских игр.

Главное сегодня – это укрепление нашей национальной системы. Сегодня сто лет отечественным прыжкам в воду, 20-летие движения ДРОЗД (Детям России – образование, здоровье и духовность), об этих новостях надо говорить. То, что происходит на международных спортивных площадках, это временное явление. Временные недальновидные решения руководителей отдельных федераций, руководителей МОК», – сказал министр спорта РФ.

«Конечно, те спортсмены, которые добились успеха на соревнованиях и добились права участвовать, наверное, они будут участвовать. Мы всегда болеем за наших, это наши спортсмены, члены нашей спортивной семьи, продукт нашей спортивной системы, как бы ни пытались ее кромсать, вносить раскол внутри российского общества, противопоставлять одних спортсменов другим», – добавил Матыцин.