Олег Матыцин: «Условия участия в Играх-2024, которые нам предлагают, абсолютно дискриминационные, идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Легкая атлетика

Олег Матыцин назвал условия допуска россиян на Олимпиаду дискриминационными.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

«Нас ограничивать достаточно сложно, эти попытки были не раз в нашей столетней истории, мы на протяжении 40 лет не участвовали в Олимпийских играх. Несмотря на это, в стране была создана одна из самых мощных систем спорта. И сегодня эти санкции позволяют еще раз оценить наши возможности.

Мы не отрицаем, что участие в Олимпиаде – это мечта спортсмена, но условия, которые нам предлагают, абсолютно дискриминационные, идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами, международной спортивной семьи. Руководители международных спортивных федераций, МОК наносят ущерб имиджу самих Олимпийских игр.

Главное сегодня – это укрепление нашей национальной системы. Сегодня сто лет отечественным прыжкам в воду, 20-летие движения ДРОЗД (Детям России – образование, здоровье и духовность), об этих новостях надо говорить. То, что происходит на международных спортивных площадках, это временное явление. Временные недальновидные решения руководителей отдельных федераций, руководителей МОК», – сказал министр спорта РФ.

«Конечно, те спортсмены, которые добились успеха на соревнованиях и добились права участвовать, наверное, они будут участвовать. Мы всегда болеем за наших, это наши спортсмены, члены нашей спортивной семьи, продукт нашей спортивной системы, как бы ни пытались ее кромсать, вносить раскол внутри российского общества, противопоставлять одних спортсменов другим», – добавил Матыцин.

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17 комментариев
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Да не ВАМ предлагают, а спортсменам !!!!
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ДРОЗД? Первый раз слышу. Как это в песне «нет, не те дрозды, не полевые»…
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Дрозд какой-то…наркоманы чертовы.
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пришлось читать статью после комментариев про дроздов
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Такое впечатление , что Матыцин переживает не о спортсмена , а о делегации чиновников и скоморохов
Эстрады привезенных в ,,Русский дом" ...далеко ходить ( давно и не правда, выезжали табором)
Олимпийский комитет России опубликовал окончательную заявку на Игры-2022, которые стартуют 4 февраля в Пекине. Изменения в делегации еще теоретически возможны, но на данный момент в составе российской сборной — 212 спортсменов, 103 женщины и 109 мужчин. С учетом тренеров, персонала, врачей и функционеров мы везем в Китай 461 человека...
Грубо на каждого спортсмена 2 , с миллиметром члена делегации
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Ответ dimkovski86@mail.ru
Да не ВАМ предлагают, а спортсменам !!!!
Так эти могут и не отпустить, в том числе и потому, что их не приглашают) Абидно...
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Матыцын напиши заявление и уходи! Ничего не имей общего со спортсменами которые поедут, надеюсь !!!!!
Пиши и проваливай!
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Ответ Anton Abaturov
Комментарий удален модератором
сегодня — грозный диктатор,
завтра — мёртвый старик.
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Ответ Anton Abaturov
Комментарий удален модератором
дожить бы :)
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Ответ Savardus
Сегодня в новостях вечер фееричных подлизываний президенту и истеричных криков о псевдопатриотизме. ещё Дрозды вон какие-то
Тихо в лесу, только не спят дрозды...
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Сегодня в новостях вечер фееричных подлизываний президенту и истеричных криков о псевдопатриотизме.

ещё Дрозды вон какие-то
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Да не дискриминационные они.
Они концлагерные.
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" Вы слыхали как поют дрозды?" (с)
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Комментарий удален модератором
Ответ Anton Abaturov
Комментарий удален модератором
Так ему 87 было. Не каждый из нас доживёт до такого возраста. Ах, ну да ещё бы 87 лет прожил, если бы не... Мысль не новая, но понятная.
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Ответ STAVRsSC
Какую-то ересь несёт Матыцин. Признаёт, что МОК, по сути, унижает Россию и Беларусь своими условиями допуска, но при этом соглашается, что надо участвовать. Фееричный деб-л. Как ГОСУДАРСТВЕННЫЙ министр, он должен был сказать - спасибо за приглашение, но для нас приоритетнее Игры Дружбы с равными правами для всех, чем ОИ с колониальными подходами.
Возможно он прочитал Олимпийскую Хартию? «На Олимпийских Играх соревнуются спортсмены, но не страны» (раздел 5). Причем здесь какой-то «государственный министр»🤔
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Ответ Yan D
Возможно он прочитал Олимпийскую Хартию? «На Олимпийских Играх соревнуются спортсмены, но не страны» (раздел 5). Причем здесь какой-то «государственный министр»🤔
Каким образом тогда гимнастки и легкоатлеты должны что-то такое писать в осуждение своей страны? И зачем нужны медальные рейтинги? Да, кстати, зачем они нужны, и почему чиновники всех стран на них чуть не молятся, никогда понять не мог. Ваня Иванов перебегал Стивен Стивенсона, а а Мэри Меркинс прыгнула выше Маши Марьиной. И все.
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