Матыцин о сотрудничестве с Беларусью: «Вопреки всем санкциям ощущаем себя самодостаточными спортивными державами»

Олег Матыцин оценил связь России и Беларуси в области спорта.

«Все эти годы мы чувствовали и продолжаем ощущать, что мы единая спортивная семья, корнями уходящая в наше победное советское прошлое.

И сегодня мы, будучи двумя независимыми государствами, как союзники, продолжаем активно развивать спорт и физическую культуру, делать все необходимое для того, чтобы обеспечить наших атлетов и тренеров насыщенным спортивным календарем.

Вопреки всем санкциям, которые сегодня довлеют над нашими странами, мы ощущаем себя самодостаточными спортивными державами и продолжаем активное развитие», – сказал министр спорта России.