Матыцин о сотрудничестве с Беларусью: «Вопреки всем санкциям ощущаем себя самодостаточными спортивными державами»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Министерство спорта Беларуси Легкая атлетика

Олег Матыцин оценил связь России и Беларуси в области спорта.

«Все эти годы мы чувствовали и продолжаем ощущать, что мы единая спортивная семья, корнями уходящая в наше победное советское прошлое.

И сегодня мы, будучи двумя независимыми государствами, как союзники, продолжаем активно развивать спорт и физическую культуру, делать все необходимое для того, чтобы обеспечить наших атлетов и тренеров насыщенным спортивным календарем.

Вопреки всем санкциям, которые сегодня довлеют над нашими странами, мы ощущаем себя самодостаточными спортивными державами и продолжаем активное развитие», – сказал министр спорта России.

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3 комментария
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Вопреки всем санкциям ощущаем себя самодостаточными спортивными державами.

Ждем, когда наша самодостаточная спортивная держава будет собирать деньги на патроны биатлонистам по смскам.
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"Все эти годы мы чувствовали и продолжаем ощущать, что мы единая спортивная семья, корнями уходящая в наше победное советское прошлое." (с) Если уж говорить о советском прошлом, то огромный вклад в спортивные успехи страны также внесли грузины, армяне, украинцы, литовцы и многие другие национальности. Но о них сейчас не принято вспоминать в положительном контексте.
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мы ощущаем себя самодостаточными спортивными державами" --- А о чём тогда стоны каждый день?
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