Ковальчук принял участие в тренировке «Спартака»: «Подготовка к «Народным гуляньям» идет по плану»

Форвард Илья Ковальчук принял участие в тренировке «Спартака» на льду.

Клуб объявил о подписании 40-летнего 6 декабря. Нападающий не играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2021 года.

«У команды подготовка к «Народным гуляньям» идет по плану», – говорится в сообщении « ».

В рамках «Народных гуляний» 22 декабря команда сыграет против минского «Динамо», 24 декабря – против «Куньлуня».

Фото: t.me/hc_spartak

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