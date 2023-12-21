Ковальчук принял участие в тренировке «Спартака»: «Подготовка к «Народным гуляньям» идет по плану»

Теги Спартак Илья Ковальчук фото КХЛ Хоккей

Форвард Илья Ковальчук принял участие в тренировке «Спартака» на льду.

Клуб объявил о подписании 40-летнего Ковальчука 6 декабря. Нападающий не играет в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2021 года.

«У команды подготовка к «Народным гуляньям» идет по плану», – говорится в сообщении «Спартака».

В рамках «Народных гуляний» 22 декабря команда сыграет против минского «Динамо», 24 декабря – против «Куньлуня».

Фото: t.me/hc_spartak

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4 комментария
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Ответ Алар
Только до сих пор Ковальчука нет в составе Спартака, что опубликован на официальном сайте команды!?
Не обновили значит.
На сайте кхл всё есть.
https://www.khl.ru/players/3582/
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Только до сих пор Ковальчука нет в составе Спартака, что опубликован на официальном сайте команды!?
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Ответ joe thornton 19
Вся эта история с Ковальчуком в Спартаке отдает мелочным (по меркам КХЛ) отмыванием денег. Подписали игрока, который спустя полмесяца даже на лед не вышел и в лучшем случае будет играть через раз по 5-8 минут. Идеальная схема
Так надо же потренироваться, форму набрать. Думаю, 5 января с цска выйдет.
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