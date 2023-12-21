Прохоров о Ковальчуке: «Его движение в 40 лет удивляет. С руками, броском и опытом у Ильи все в порядке. Он в очень приличной физической форме»
Виталий Прохоров высказался касательно перехода Ильи Ковальчука в «Спартак».
40‑летний Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона.
– Как отнеслись к возвращению Ильи в 40 лет?
– Я видел, что он находится в очень приличной физической форме. Его движение в 40 лет удивляет. Это основное в таком возрасте. С руками, броском и опытом у Ильи все в порядке.
Самое главное, что он опытный, уважаемый хоккеист, большая звезда. В раздевалке Ковальчук будет помогать тренерам, когда что‑то будет идти не так, – сказал олимпийский чемпион Виталий Прохоров.