Прохоров о Ковальчуке: «Его движение в 40 лет удивляет. С руками, броском и опытом у Ильи все в порядке. Он в очень приличной физической форме»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Виталий Прохоров Матч ТВ Хоккей

Виталий Прохоров высказался касательно перехода Ильи Ковальчука в «Спартак».

40‑летний Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона.

– Как отнеслись к возвращению Ильи в 40 лет?

– Я видел, что он находится в очень приличной физической форме. Его движение в 40 лет удивляет. Это основное в таком возрасте. С руками, броском и опытом у Ильи все в порядке.

Самое главное, что он опытный, уважаемый хоккеист, большая звезда. В раздевалке Ковальчук будет помогать тренерам, когда что‑то будет идти не так, – сказал олимпийский чемпион Виталий Прохоров.

 

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