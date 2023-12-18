«Спартак» показал форму на игры в рамках «Народных гуляний»: «Основной паттерн стилизован под древнерусский узор, который выстроен при помощи ромбов»

Теги Спартак фото КХЛ игровая форма стиль Хоккей

«Спартак» показал форму на матчи в рамках «Народных гуляний».

«ХК «Спартак» представляет игровую форму команды на праздничные матчи 22 и 24 декабря в рамках «Народных гуляний» в Лужниках.

Основной паттерн стилизован под древнерусский узор, который выстроен при помощи ромбов, а не традиционных квадратов. В нем также присутствуют три элемента, символизирующих «Спартак»: ромб, клюшка с шайбой и любимый жест болельщиков нашего клуба.

Надпись «Спартак» на груди также выполнена в стиле старославянских написаний», – говорится в сообщении «Спартака».

22 декабря команда сыграет против минского «Динамо», 24 декабря – против «Куньлуня».

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3 комментария
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шикарно
молодцы👍
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+1
Щас триггер нет нарратив у некоторых 😜
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очень красивая форма
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