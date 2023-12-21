Третьяк о предотвращении отъезда игроков: «Работа ведется. Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения, мы все обнародуем»
Владислав Третьяк рассказал о работе по предотвращению оттока игроков за рубеж.
В октябре президент России Владимир Путин попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
«Конечно, работа ведется. Но было бы неправильно озвучивать то, что находится на стадии обсуждения.
Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения – такие как законы или поправки в регламент – мы обязательно все обнародуем и обсудим», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
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