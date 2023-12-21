Третьяк о предотвращении отъезда игроков: «Работа ведется. Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения, мы все обнародуем»

Теги ФХР Владислав Третьяк НХЛ АХЛ КХЛ МХЛ ВХЛ Политика детский хоккей ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о работе по предотвращению оттока игроков за рубеж.

В октябре президент России Владимир Путин попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Конечно, работа ведется. Но было бы неправильно озвучивать то, что находится на стадии обсуждения.

Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения – такие как законы или поправки в регламент – мы обязательно все обнародуем и обсудим», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Путин поручил принять меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов

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17 комментариев
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В следующем году занавес захлопнется окончательно, лет на 6, как минимум
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Ответ Under
что там думать сделать обязательным условием для получения загранпаспорта справку из местной хоккейной школы, что не числишься у них, и всего делов
ещé на цепь посадить, ну чтобы наверняка.
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А не пора ли деду на пенсию! Реально уже бесит.
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Деньги любят тишину. Думаем, как нам присосаться.
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да что ж этот щелкун себя не бережет,прям во все вопросы вникает заботливый наш..
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Паспорта будут отнимать и крепостное право снова внедрять, что ли.
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Чинуши почему-то не считают время самих детей, которое они потратили, чтобы стать профспорстменом, так-то 10000 не меньше, вместе игрулек в комп и просмотра аниме. Не считают деньги родителей, а стоило бы. Не считают отсутствие методик, тренеров, вменяемой логистики и системы завязанной на образование. Не считают скатывающейся лиги клоунов где фрики играют в тренеров и менеджеров, сама игра живет побираясь привнесением нового из нхл. В итоге хотят наложить лапу на несколько талантов, которые пробиваются вопреки этим рукожопам ни к месту подвизгивая о патриотизме и дельцах, вместо становления спорта, создания правовой конкуретной среды.
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Ответ Вор Егор
А не пора ли деду на пенсию! Реально уже бесит.
На пенсию ему пора было лет 5 назад. Или десять. Сейчас уже поздно.
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Блин, так смешно. Живите по закону, по правилам и люди сами к вам потянутся.
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Можно вернуть закон 1935 года. "Бегство за границу, карается высшей мерой наказания — расстрелом, а при смягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок 10 лет"
Одного пловца приговорили к расстрелу за побег из страны в 1962 году.
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Саморезы недорого. Третьякам скидки.
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Ответ Вор Егор
А не пора ли деду на пенсию! Реально уже бесит.
А какому деду?
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Ответ Ветер
ещé на цепь посадить, ну чтобы наверняка.
с цепью в КХЛ неудобно будет
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Ответ Ветер
ещé на цепь посадить, ну чтобы наверняка.
для этого армия есть, у Федотова спроси
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Ответ Lanc
Можно вернуть закон 1935 года. "Бегство за границу, карается высшей мерой наказания — расстрелом, а при смягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок 10 лет" Одного пловца приговорили к расстрелу за побег из страны в 1962 году.
а с детьми депутатов что тогда делать, тоже расстреливать?
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