Третьяк о предотвращении отъезда игроков: «Работа ведется. Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения, мы все обнародуем»

Владислав Третьяк рассказал о работе по предотвращению оттока игроков за рубеж.

В октябре президент России Владимир Путин попросил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«Конечно, работа ведется. Но было бы неправильно озвучивать то, что находится на стадии обсуждения.

Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения – такие как законы или поправки в регламент – мы обязательно все обнародуем и обсудим», – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Путин поручил принять меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов