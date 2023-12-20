Третьяк отметил важность появления центра подготовки сборной на Дальнем Востоке: «Есть желание построить его в институте. ФХР поддерживает студенческий спорт»
Глава ФХР отметил важность появления центра подготовки сборной на Дальнем Востоке.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
В число поручение попало создание на острове Русский и во Владивостоке центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно‑тренировочного центра для подготовки сборных.
– Насколько важно появление центра сборной на острове Русский во Владивостоке?
– Очень важно. Я буквально две недели назад был там. Встречался с ректором института. Ему большая благодарность, потому что мы провели большой международный турнир, пригласили две студенческие команды Китая, а также из Хабаровска и Владивостока. Турнир станет ежегодным. Присутствовал и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он очень любит хоккей, у него сын играет.
Знаю, что у них есть возможность и желание построить хоккейный стадион именно в институте, где будет тренироваться студенческая команда, и развивать хоккей. Это очень здорово. ФХР поддерживает не только профессиональный и детско‑юношеский, но и студенческий спорт.
Очень важно, что у нас около 130 студенческих команд, так как есть ребята, которые занимались с пяти лет, хотели играть в КХЛ, в ВХЛ. Мы даем им возможность соревноваться.
Еще буквально два дня назад я подписал соглашение с МГУ. Тоже была рекомендация, чтобы построить хоккейный стадион в Московском государственном университете. Все же это солидный университет, где многие хоккеисты учатся. Там есть хоккейная команда, но хотелось бы, чтобы она вышла в элиту, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.