Буцаев о возможном исключении ФХР из ИИХФ: «Все пытаются нас за что‑то укусить, что‑то притянуть. Но правда восторжествует, и она будет на нашей стороне»

Вячеслав Буцаев оценил возможное исключение ФХР из ИИХФ.

– угрожает лишить Россию членства в международной федерации из‑за «дела Федотова». Как вы относитесь к такой угрозе?

– Мы понимаем, в какое время живем. Все пытаются нас за что‑то укусить, что‑то притянуть. Но я думаю, что правда восторжествует, и она будет на нашей стороне, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев.