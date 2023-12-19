Буцаев о возможном исключении ФХР из ИИХФ: «Все пытаются нас за что‑то укусить, что‑то притянуть. Но правда восторжествует, и она будет на нашей стороне»

Теги ФХР ИИХФ Вячеслав Буцаев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Буцаев оценил возможное исключение ФХР из ИИХФ.

ИИХФ угрожает лишить Россию членства в международной федерации из‑за «дела Федотова». Как вы относитесь к такой угрозе?

– Мы понимаем, в какое время живем. Все пытаются нас за что‑то укусить, что‑то притянуть. Но я думаю, что правда восторжествует, и она будет на нашей стороне, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев.

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4 комментария
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Так как раз и кусают со всех сторон, потому что ведем себя, как в "деле Федотова", нарушая всевозможные международные нормы и правила!!!!
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Ответ kutavlik
Так как раз и кусают со всех сторон, потому что ведем себя, как в "деле Федотова", нарушая всевозможные международные нормы и правила!!!!
Сво например
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А ФХР можно из КХЛ исключить ?
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За что то? Он что в коме был последние два года?
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