Овечкин против «Айлендерс»: передача на победный гол, 5 бросков, 1 хит, «минус 2» за 19:01 при 4:58 в большинстве

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

На 62-й минуте капитан «Вашингтона» ассистировал Дилану Строуму, забросившему победную шайбу.

Овечкин набрал 18-е (5+13) очко в текущем чемпионате НХЛ, но продлил антирекордную безголевую серию до 14 игр. Всего в сезоне он провел 29 матчей.

Сегодня за 19:01 (4:58 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».

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3 комментария
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предлагаю всем российским вратарям, не пропустившим от алекса во время этого великого похода за достижением вэла, выдавать статус иноагента
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Тренер - физрук, партнеры - деревянные, большинства - мало, пустых ворот - нет, Бузова - топ.
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Передачу то сделал на решающий гол. Молодец на самом деле. Хотя удаление Айлов, которое реализовал Вашик в овертайме, левое было. Ни за что удалили, Фехервари сам полез под клюшку
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