Овечкин против «Айлендерс»: передача на победный гол, 5 бросков, 1 хит, «минус 2» за 19:01 при 4:58 в большинстве
Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ).
На 62-й минуте капитан «Вашингтона» ассистировал Дилану Строуму, забросившему победную шайбу.
Овечкин набрал 18-е (5+13) очко в текущем чемпионате НХЛ, но продлил антирекордную безголевую серию до 14 игр. Всего в сезоне он провел 29 матчей.
Сегодня за 19:01 (4:58 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».