Овечкин против «Айлендерс»: передача на победный гол, 5 бросков, 1 хит, «минус 2» за 19:01 при 4:58 в большинстве

сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

На 62-й минуте капитан « » ассистировал Дилану Строуму, забросившему победную шайбу.

Овечкин набрал 18-е (5+13) очко в текущем чемпионате , но продлил антирекордную безголевую серию до 14 игр. Всего в сезоне он провел 29 матчей.

Сегодня за 19:01 (4:58 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».