Александр Овечкин: «Лучше быть в плей-офф, чем забить 20 голов. Игра в большинстве немного не складывается – я должен делать что-то другое для победы, если не забиваю»

Александр Овечкин заявил, что предпочитает выйти в плей-офф, чем забивать.

Капитан « » не забивает на протяжении 13 игр подряд в регулярном чемпионате – это антирекорд форварда в лиге. Нападающий забил 5 голов в 28 матчах чемпионата.

«Самое главное – набирать очки и побеждать в матчах. Лучше быть в плей-офф, чем забить 20 голов и выбыть из борьбы.

Это моя работа [забивать]. Если я не забиваю, значит, я должен делать что-то другое, чтобы помочь команде победить.

Видно, что игра в большинстве немного не складывается. Когда не забиваешь, то держишь клюшку слишком крепко. Мы много игр провели без бросков, без хороших моментов из-за неправильных решений, не двигая шайбу, не перемещаясь.

У меня есть неплохие шансы. Мне просто нужно забить. Рано или поздно это произойдет», – сказал .