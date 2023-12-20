Александр Овечкин: «Лучше быть в плей-офф, чем забить 20 голов. Игра в большинстве немного не складывается – я должен делать что-то другое для победы, если не забиваю»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин заявил, что предпочитает выйти в плей-офф, чем забивать.

Капитан «Вашингтона» не забивает на протяжении 13 игр подряд в регулярном чемпионате – это антирекорд форварда в лиге. Нападающий забил 5 голов в 28 матчах чемпионата.

«Самое главное – набирать очки и побеждать в матчах. Лучше быть в плей-офф, чем забить 20 голов и выбыть из борьбы.

Это моя работа [забивать]. Если я не забиваю, значит, я должен делать что-то другое, чтобы помочь команде победить.

Видно, что игра в большинстве немного не складывается. Когда не забиваешь, то держишь клюшку слишком крепко. Мы много игр провели без бросков, без хороших моментов из-за неправильных решений, не двигая шайбу, не перемещаясь.

У меня есть неплохие шансы. Мне просто нужно забить. Рано или поздно это произойдет», – сказал Александр Овечкин.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сегодня забьет!
+30
-7
+23
Ответ Pink Floyd1276
Комментарий скрыт
Вот именно, чего ты вылез, не ясно
+14
-3
+11
Пацанский цитатник всегда выручает в такие моменты.
+11
-1
+10
Ответ Vakhore
Комментарий скрыт
Кто ж тебе так в мозги насрал
+4
0
+4
толстый Будро быстренько уже бы шубского на лавку при ПП усадил
+6
-3
+3
Ответ Pink Floyd1276
Комментарий скрыт
вот и помолчи
+2
-1
+1
да раззабивается, свои 20-25 положит, говорю как хейтер Саши!)
+3
-3
0
Из 5 стадий принятия неизбежного Саня сразу 4 первых стадии пропустил.
+1
-1
0
неудачный старт сезона Овечкина вскрыл сущность многих мурзилок. зайдите в телегу, например, Андронова, он там просто брызжет желчью)
+1
-1
0
Есть Волчьи цитаты, а это Овечьи
0
0
0
Рано или поздно
Ови расчехлится и забьет
Рано или поздно
Дух нам возвестит его рекорд
Рано или поздно
Гретцки скажет: Саня, дорогой,
Рано или поздно
Должен был он пасть, и вот теперь он твой
0
0
0
Санёк , так перемещайся, а не стой в офисе на прямых ногах и не жди , когда кто нибудь скинет под бросок , а там как получится , авось залетит, или кто нибудь добьёт. Какие то упаднические нотки начали проскальзывать . Уже согласен и на 20 голов , но судя по тому в какой он форме , и этого не светит . А ворота оголять никто не торопится !
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий