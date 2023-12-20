Овечкин о безголевой серии из 13 игр: «Разочарование. Не знаю, винить ли в этом систему – мы не забиваем столько голов, сколько забивали раньше»
Александр Овечкин высказался касательно безголевой серии в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» не забивает на протяжении 13 игр подряд в регулярном чемпионате – это антирекорд форварда в лиге.
– Что происходит?
– Я не знаю. Немного везения.
У меня есть голевые моменты, довольно хорошие шансы, но порой происходит такой период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что ты не забиваешь или что-то еще. Но в целом, думаю, рано или поздно это случится.
Думаю, что это разочарование для меня. И это разочарование для всех. Вы видите, что мы не забиваем столько голов, сколько забивали раньше.
Я не знаю, винить ли в этом систему [игры] или что-то еще. Мы играем в хоккей. Мы должны создавать шансы.
Мы должны создавать возможности для себя и для партнеров по команде, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Даешь 20 игр, а лучше 30!
Так что не только возраст виноват, но и в целом недостаток атакующей мощи команды.
Чтобы потом не было как в книге Киплинга Маугли, когда промахнулся Акелла. Вот Овечкин как раз сейчас тот самый Акелла.