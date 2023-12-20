Александр Овечкин высказался касательно безголевой серии в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не забивает на протяжении 13 игр подряд в регулярном чемпионате – это антирекорд форварда в лиге.

– Что происходит?

– Я не знаю. Немного везения.

У меня есть голевые моменты, довольно хорошие шансы, но порой происходит такой период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что ты не забиваешь или что-то еще. Но в целом, думаю, рано или поздно это случится.

Думаю, что это разочарование для меня. И это разочарование для всех. Вы видите, что мы не забиваем столько голов, сколько забивали раньше.

Я не знаю, винить ли в этом систему [игры] или что-то еще. Мы играем в хоккей. Мы должны создавать шансы.

Мы должны создавать возможности для себя и для партнеров по команде, – сказал нападающий « » .