Овечкин о безголевой серии из 13 игр: «Разочарование. Не знаю, винить ли в этом систему – мы не забиваем столько голов, сколько забивали раньше»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался касательно безголевой серии в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не забивает на протяжении 13 игр подряд в регулярном чемпионате – это антирекорд форварда в лиге.

– Что происходит?

– Я не знаю. Немного везения.

У меня есть голевые моменты, довольно хорошие шансы, но порой происходит такой период, когда ты слишком крепко держишь клюшку, потому что ты не забиваешь или что-то еще. Но в целом, думаю, рано или поздно это случится.

Думаю, что это разочарование для меня. И это разочарование для всех. Вы видите, что мы не забиваем столько голов, сколько забивали раньше.

Я не знаю, винить ли в этом систему [игры] или что-то еще. Мы играем в хоккей. Мы должны создавать шансы.

Мы должны создавать возможности для себя и для партнеров по команде, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

35 комментариев
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Йозе Марино: Вот щас не понял
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Винить надо свое старое и жирное брюхо
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На тренера все валит позорник
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Словосочетание предсезонная подготовка прозвучало 0 раз. Ноль. Улавливаете?)
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Винить надо путинтим ну и лишний вес.
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Ответ bel01
Всё-таки Вашингтон в этом сезоне забил меньше всех во всей лиге. Так что не только возраст виноват, но и в целом недостаток атакующей мощи команды.
Причем здесь атакующая мощь команды, если у Овечкина даже в большинстве ничего не получается?
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Ну уж в этом Ротенберг не виноват
+9
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Ротенберг аж поперхнулся
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Ответ bel01
Всё-таки Вашингтон в этом сезоне забил меньше всех во всей лиге. Так что не только возраст виноват, но и в целом недостаток атакующей мощи команды.
Так Ови и должен был быть это ударной мощью)
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Очень плохо, если он не понимает, что дело в его форме. Но у него есть пример с аватарки: не понимающий когда правильно закончить.
+6
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Ответ ash918
Систему надо менять
Абсолютно согласен. Надо менять систему выпускания Овечкина в 1 звене. Контракт нужно выкупить и отпустить на вольные хлеба
+5
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+3
Хмм. Я то думал Александр скажет про почти максимальный вес в игровой карьере, который никак не вяжется с его возрастом (я про то, что, например, Криштиану с возрастом понял - легкость уходит, и заметно подсушился), про проваленную индивидуальную подготовку к сезону (а она вообще была? походы к Бузовой и Басте не в счет, а наоборот в минус). А тут сквозь строки сквозит почти обвинение тренера в неправильной системе игры. Да только вот Карбери ставит такую систему, при которой вши борятся за плофф. Видно , что для тренера это первоочередная задача, а никак не гонка Ови за рекордом по шайбам
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Саня, главное не опускай руки и продолжай обновлять свой рекорд.
Даешь 20 игр, а лучше 30!
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Всё-таки Вашингтон в этом сезоне забил меньше всех во всей лиге.
Так что не только возраст виноват, но и в целом недостаток атакующей мощи команды.
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Ответ BekmambetovAydar
Гулять надо меньше и продуктивнее готовится к сезону…возраст не тот уже
Я все лето удивлялся как он гулял, гудел, шоу не шоу…Москва и наеденным пузом говорил про новый сезон
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Ответ Андрей Корбут
Так проходит мирская слава Овцы нашей...
вы попугай Андронова?
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Гулять надо меньше и продуктивнее готовится к сезону…возраст не тот уже
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у тебя был одноклубник по имени Никлас, спроси у него и он тебе подскажет
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Овечкин все не хочет признавать, что он уже банально стар. Скорости нет, резкости тоже. Пора на пенсию.
Чтобы потом не было как в книге Киплинга Маугли, когда промахнулся Акелла. Вот Овечкин как раз сейчас тот самый Акелла.
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Ну с таким подходом он много не забьёт...
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Людвиг Аристархович...то есть сашок, проснись! это ты кучу и наложил, бгг
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Систему надо менять
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Попросите соперников играть без вратаря в 6 полевых))
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Впереди Айлендерс. Ждем окончания этой серии!!!
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аха-ха-ха революционер нарисовался систему критикует
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Сегодня забьет с паса Мирошниченко
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Ответ BekmambetovAydar
Гулять надо меньше и продуктивнее готовится к сезону…возраст не тот уже
вон Павелски старше и стабильнее очко за игру а постарше Ови
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Ответ Максим Седов
Овечкин все не хочет признавать, что он уже банально стар. Скорости нет, резкости тоже. Пора на пенсию. Чтобы потом не было как в книге Киплинга Маугли, когда промахнулся Акелла. Вот Овечкин как раз сейчас тот самый Акелла.
Ягр вон в 51 в чемпионате Чехии выходит. Не просто в возрасте дело, а в том, что чем старше, тем больше усилий надо прикладывать для того, чтобы держать себя в форме. У Овечкина здоровье во всех смыслах от природы потрясающее, но если все лето кататься по шоу и светским мероприятиям, играть хорошо в 38 не будешь.
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