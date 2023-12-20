«Вашингтон» интересуется Кузьменко

Теги возможные переходы Вашингтон Ванкувер НХЛ Эллиотт Фридман Андрей Кузьменко Хоккей

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко попал в сферу интересов «Вашингтона».

Об этом заявил инсайдер Эллиотт Фридман.

«Вашингтон» присматривается к Кузьменко. Но я не вижу там варианта для обмена. Не похоже, что «Ванкувер» собираются взять Энтони Манту. Я просто не знаю, как это все разрешится», – сказал Фридман  в подкасте Sportsnet.

В этом сезоне Кузьменко провел 29 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков. Форвард ранее пропустил игру с «Нэшвиллом» (5:2) по решению тренера.

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2 комментария
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У Токета своя система игры, Андрей в неё не вписывается, но игрок он отличный! В Вашиках может снова пойти игра, и выйдет на уровень прошлого сезона, и даже больше.
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