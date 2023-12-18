Воробьев о Кузьменко в «Ванкувере»: «Иногда нужно время, чтобы потянуть груз ответственности, денег. Он справится и будет блистать»

Илья Воробьев высказался об игре Андрея Кузьменко в «Ванкувере».

Ранее появилась информация о том, что «Кэнакс» могут обменять Кузьменко. Россиянином интересуются другие клубы .

«Мы с ним пообщались. Не считаю, что с моей стороны будет красиво говорить о его проблемах.

Уверен, что Андрей справится. Иногда нужно время, чтобы потянуть груз ответственности, груз денег. Очень верю в Андрея.

Он справится с этим и будет блистать в полную силу», – сказал бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев, прошедший стажировку в «Ванкувере».

Форвард набрал 17 (6+11) очков при полезности «плюс 3» в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ.