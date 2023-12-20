Плющев о словах Путина про «дельцов от хоккея»: «Президента неверно информировали: у нас нет массового оттока детей. Путин трепетно относится к хоккею, мог сказать на эмоциях»

Владимир Плющев высказался о словах Владимира Путина про дельцов в хоккее.

В октябре президент РФ заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Что думаете о высказывании о «дельцах от хоккея», которые тащат молодых игроков за границу?

– Считаю, президента неверно информировали: у нас нет массового оттока детей. Путин трепетно относится к спорту, особенно к хоккею. Он мог сказать на эмоциях, а функционеры сразу стали придумывать, какие запреты ввести.

Все условия для развития юниоров в стране созданы. Чаще за рубеж уезжают родители с детьми, которые не востребованы в российском хоккее. Да, в 1990-е целыми составами покидали Омск, Усть-Каменогорск и другие города. Было страшное время.

Иногда случается, что человеку не дают играть: он якобы не подходит по уровню. Так, Никита Кучеров не пригодился ЦСКА, а потом стал одним из лучших хоккеистов мира. Надо спросить его наставников в столичном клубе: почему он не понадобился, а их племянники подошли? Где теперь они и где Никита? – сказал бывший тренер сборной России.