Плющев о словах Путина про «дельцов от хоккея»: «Президента неверно информировали: у нас нет массового оттока детей. Путин трепетно относится к хоккею, мог сказать на эмоциях»

Теги Владимир Плющев Владимир Путин КХЛ Никита Кучеров Политика детский хоккей Хоккей

Владимир Плющев высказался о словах Владимира Путина про дельцов в хоккее.

В октябре президент РФ заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Что думаете о высказывании Владимира Путина о «дельцах от хоккея», которые тащат молодых игроков за границу?

– Считаю, президента неверно информировали: у нас нет массового оттока детей. Путин трепетно относится к спорту, особенно к хоккею. Он мог сказать на эмоциях, а функционеры сразу стали придумывать, какие запреты ввести.

Все условия для развития юниоров в стране созданы. Чаще за рубеж уезжают родители с детьми, которые не востребованы в российском хоккее. Да, в 1990-е целыми составами покидали Омск, Усть-Каменогорск и другие города. Было страшное время.

Иногда случается, что человеку не дают играть: он якобы не подходит по уровню. Так, Никита Кучеров не пригодился ЦСКА, а потом стал одним из лучших хоккеистов мира. Надо спросить его наставников в столичном клубе: почему он не понадобился, а их племянники подошли? Где теперь они и где Никита? – сказал бывший тренер сборной России.

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6 комментариев
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Да что ж такое-то! Опять мудрого руководителя холопы ввели в заблуждение...
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Хмм, не ту папку президенту подсунули
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Опять плохие бояре обманули хорошего царя!
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Что касается того, что Кучеров не пригодился ЦСКА...
К сожалению, такое случается в любом виде спорта, когда в юном спортсмене не видят задатков таланта, а он раскрывается потом в другом клубе, с другими тренерами.
И слава спортивным богам, что у Никиты все сложилось!
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Хоккеисты уезжают в другие лиги, чтобы попробовать себя в новых условиях. Причин от’езда может быть много, начиная с того, что не складываются отношения с тренером и игроками, до бытовых. Нет никакого смысла удерживать ребят искусственными способами и придумывать различные запреты, тем более рассказывать страшилки про то, что у них там не получится, что надо сначала окрепнуть в КХЛ, а уже потом уезжать и т.д. Хоккеист должен сам решать, в какой лиге мира ему играть.
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