Путин поручил подготовить предложения о расширении международного спортивного сотрудничества

Теги Владимир Путин ОКР Политика Легкая атлетика

Владимир Путин поручил подготовить идеи по расширению спортивного сотрудничества.

Об этом говорится в соответствующем поручении президента России правительству.

«В целях обеспечения свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, содействия ее деполитизации подготовить при участии заинтересованных организаций и представить:

доклад, отражающий роль негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и новые концептуальные подходы к развитию деятельности таких организаций, а также проект комплекса соответствующих мер;

предложения о расширении равноправного многостороннего международного спортивного сотрудничества, развитии новых форматов и перспективных организационно-правовых форм такого сотрудничества;

предложения о рациональном и эффективном взаимодействии общероссийских спортивных федераций по отдельным видам спорта с соответствующими международными спортивными федерациями;

предложения о комплексном совершенствовании законодательных и иных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области физической культуры и спорта», – говорится в документе на сайте Кремля.

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6 комментариев
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Прикажи курам нести больше яиц, и цены упадут, вот и всё, делов то
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То есть он сначала хочет провести спортивные парады на Красной площади, а потом ему нужны мероприятия по деполитизации международной спортивной деятельности? 😂
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Не пробовал остановить СВО?
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г
Главная забота страны. Спорт.
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Спортс политический)) Но зато насколько остроумные комментарии можно почитать!
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