Путин поручил подготовить предложения о расширении международного спортивного сотрудничества

Владимир Путин поручил подготовить идеи по расширению спортивного сотрудничества.

Об этом говорится в соответствующем поручении президента России правительству.

«В целях обеспечения свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, содействия ее деполитизации подготовить при участии заинтересованных организаций и представить:

доклад, отражающий роль негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и новые концептуальные подходы к развитию деятельности таких организаций, а также проект комплекса соответствующих мер;

предложения о расширении равноправного многостороннего международного спортивного сотрудничества, развитии новых форматов и перспективных организационно-правовых форм такого сотрудничества;

предложения о рациональном и эффективном взаимодействии общероссийских спортивных федераций по отдельным видам спорта с соответствующими международными спортивными федерациями;

предложения о комплексном совершенствовании законодательных и иных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области физической культуры и спорта», – говорится в документе на сайте Кремля.