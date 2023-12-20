Марченко с хет-триком, Капризов и Кучеров с дублями – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Коламбус Миннесота НХЛ Никита Кучеров Кирилл Капризов Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко, Кирилл Капризов и Никита Кучеров – звезды дня в НХЛ.

Лига признала трех россиян лучшими игроками дня. 

Третья звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с дублем в ворота «Сент-Луиса» (6:1). Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 6 очков и вышел на чистое 10-е место по очкам среди россиян в истории лиги. 

Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с дублем в ворота «Бостона» (4:3 ОТ). Он прервал 6-матчевую безголевую серию, вторая шайба принесла «Уайлд» победу. 

Первая звезда – форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко с хет-триком в ворота «Баффало» (9:4). Он забросил 3 шайбы подряд за 8 минут 7 секунд игрового времени – второй результат по скорости в истории клуба. 

24 комментария
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ох уж эти русофобы из НХЛ
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+29
Русский день в нхл!
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Р - русофилия)
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Отлично, парни. Можно сказать почти все российские игроки с очками, победами (голкиперы), надо забирать один из индивидуальных трофеев в сезоне.
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Интересно есть ли в НХЛ статистика: в который раз трое россиян стали тремя звездами игрового дня?
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Пора уже ОВИ проснуться, молодежь на пятки наступает!!!
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Отлично!
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вот это расклад! красавцы!
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Вэл Ничушкин дубль
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Я без шуток русофобских
Мимо русских не хожу
То их звёздами назначу
То их стату покажу (с)

НХЛ
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А как это работает, ведь Марченко в своём матче был всего лишь третьей звездой.
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Марченко 3- я звезда матча, но 1-я звезда дня в НХЛ. Справедливость восторжествовала. Это круто! Наши парни молодцы!
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Ответ Zenitchik13
Отлично, парни. Можно сказать почти все российские игроки с очками, победами (голкиперы), надо забирать один из индивидуальных трофеев в сезоне.
коня)))
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Ответ Артем Зырянов
Конечно было) В НХЛ есть и были много отличных игроков из Европы.
Три шведа в игроках дня еще могу поверить, но три финна или чеха с трудом)
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+1
Ответ Einfach Safari
ох уж эти русофобы из НХЛ
ох уж эти не особо смышленые комментаторы спорца. PS Не можешь быть остроумным, так не пиши ничего. Умнее будешь выглядеть
+5
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+1
Ответ Einfach Safari
ох уж эти русофобы из НХЛ
Марченко не стал звездой матча, но стал звездой дня) почему не стал звездой матча - вопрос, конечно, интересный)
+2
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Наши слоны!)
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Ответ B.l.a.z.e
Три шведа в игроках дня еще могу поверить, но три финна или чеха с трудом)
Ягр, Гашек + Элиаш (Хейдук, Недвед, Страка, Ланг, Чехманек, Турек, Райхель).
Селянне, Койву + кто-то из вратарей.

Сейчас нет времени рыться, но точно было. Даже у словаков были такие дни.
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Ответ maxlipa21@mail.ru
Марченко 3- я звезда матча, но 1-я звезда дня в НХЛ. Справедливость восторжествовала. Это круто! Наши парни молодцы!
У меня только одно объяснение - он днём ещё что-то хорошее сделал. До или после матча. Поэтому за матч третье, а по совокупности первое. Может, бабулю через дорогу перевёл или щеночка спас, кто знает...
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Ответ B.l.a.z.e
Интересно, впервые ли в истории такое… и кроме Канады и США у других стран есть такое достижение в активе? Что-то сомневаюсь)
Конечно было) В НХЛ есть и были много отличных игроков из Европы.
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Ответ Hivaga22
Марченко не стал звездой матча, но стал звездой дня) почему не стал звездой матча - вопрос, конечно, интересный)
что ты🤡 несёшь? на сайте НХЛ звёзды матча: 1 Марченко 2 Гудро 3 Веренски
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Интересно, впервые ли в истории такое… и кроме Канады и США у других стран есть такое достижение в активе? Что-то сомневаюсь)
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