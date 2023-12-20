Марченко с хет-триком, Капризов и Кучеров с дублями – звезды дня в НХЛ
Кирилл Марченко, Кирилл Капризов и Никита Кучеров – звезды дня в НХЛ.
Лига признала трех россиян лучшими игроками дня.
Третья звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с дублем в ворота «Сент-Луиса» (6:1). Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 6 очков и вышел на чистое 10-е место по очкам среди россиян в истории лиги.
Вторая звезда – форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с дублем в ворота «Бостона» (4:3 ОТ). Он прервал 6-матчевую безголевую серию, вторая шайба принесла «Уайлд» победу.
Первая звезда – форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко с хет-триком в ворота «Баффало» (9:4). Он забросил 3 шайбы подряд за 8 минут 7 секунд игрового времени – второй результат по скорости в истории клуба.
Мимо русских не хожу
То их звёздами назначу
То их стату покажу (с)
НХЛ
Селянне, Койву + кто-то из вратарей.
Сейчас нет времени рыться, но точно было. Даже у словаков были такие дни.