Марченко с хет-триком, Капризов и Кучеров с дублями – звезды дня в НХЛ

Кирилл Марченко, Кирилл Капризов и Никита Кучеров – звезды дня в НХЛ.

Лига признала трех россиян лучшими игроками дня.

Третья звезда – форвард « » с дублем в ворота «Сент-Луиса» (6:1). Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 6 очков и вышел на чистое 10-е место по очкам среди россиян в истории лиги.

Вторая звезда – форвард «Миннесоты» с дублем в ворота «Бостона» (4:3 ОТ). Он прервал 6-матчевую безголевую серию, вторая шайба принесла «Уайлд» победу.

Первая звезда – форвард « » с хет-триком в ворота «Баффало» (9:4). Он забросил 3 шайбы подряд за 8 минут 7 секунд игрового времени – второй результат по скорости в истории клуба.