Кучеров вышел на чистое 10-е место среди россиян в истории НХЛ по передачам (477). Он обогнал Ларионова

Теги рейтинги Тампа-Бэй Павел Дацюк Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Александр Овечкин Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Игорь Ларионов Александр Могильный Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров вышел на чистое 10-е место среди россиян в НХЛ по числу передач.

Форвард «Тампы» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (2:4).

В активе 30-летнего игрока стало 477 результативных передач в 667 матчах за карьеру в рамках регулярок. 

Кучеров вытеснил из топ-10 лучших российских ассистентов в истории лиги Игоря Ларионова (475 передач в 921 матче). 

В список также входят Евгений Малкин («Питтсбург», 768 в 1085), Сергей Федоров (696 в 1248), Александр Овечкин («Вашингтон», 672 в 1367), Сергей Зубов (619 в 1068), Павел Дацюк (604 в 953), Алексей Ковалев (599 в 1316), Сергей Гончар (591 в 1301), Александр Могильный (559 в 990) и Вячеслав Козлов (497 в 1182). 

Среди действующих российских игроков 4-й результат у Артемия Панарина («Рейнджерс», 464 в 611), 5-й – у Евгения Кузнецова («Вашингтон», 391 в 698). 

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18 комментариев
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Какие имена и фамилии впереди! Есть к чему стремиться! Куч зажигай!
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Никите еще лет 7 играть , это примерно как минимум, еще 500 матчей ) есть шанс стать первым)
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NHL Career Leaders for Assists Per Game
1. Wayne Gretzky 1.320
2. Mario Lemieux 1.129
3. Bobby Orr 0.982
4. Connor McDavid 0.964
5. Peter Forsberg 0.898
14. Artemi Panarin 0.759
23. Nikita Kucherov 0.713
24. Evgeni Malkin 0.708
52. Pavel Datsyuk 0.634
83. Alexei Zhamnov 0.582
87. Sergei Zubov 0.580
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Ответ Eliza77
Никите еще лет 7 играть , это примерно как минимум, еще 500 матчей ) есть шанс стать первым)
Ещё порядка 300 передач вполне реально выбить. Но Малкина сложно будет догнать.
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да реально по игровому интеллекту в одном ряду с гретцки лемье мальцев...
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Ови уже 672
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Ответ МОН66
да реально по игровому интеллекту в одном ряду с гретцки лемье мальцев...
фамилии с большой буквы писать надо))
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Ну, неплохо так!
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КучА МАГУЧА!!!!!!!
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Это при том, что один сезон пропускал типа из-за травмы, а так мог в нем сыграть как минимум 40 игр
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Ответ The world champion 1998
Ну, неплохо так!
приятно, наверное, получить похвалу от МакДэвида!
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Ответ Как дела на заводе
КучА МАГУЧА!!!!!!!
исправно тебя кошмарит)
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Ответ Dimash Balatayev
Ови уже 672
"Пулялкин")
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Ответ ovi1000
Снайпер Овечкин в этом сезоне Федорова обгонит по передачам ,а блогер-стример Федотов бьет себя в грудь и орет"Федоров лучший российский хоккеист"))
Никого из нормальных людей не интересуют передачи Овечкина
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Ответ Duck Nightingale
Никого из нормальных людей не интересуют передачи Овечкина
А как он будет обгонять Ягра ,чтоб выйти на второе место по бомбардирам , без передач?
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