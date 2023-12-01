Кучеров вышел на чистое 10-е место среди россиян в истории НХЛ по передачам (477). Он обогнал Ларионова

Никита Кучеров вышел на чистое 10-е место среди россиян в НХЛ по числу передач.

Форвард « » поучаствовал в обоих голах своей команды в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (2:4).

В активе 30-летнего игрока стало 477 результативных передач в 667 матчах за карьеру в рамках регулярок.

вытеснил из топ-10 лучших российских ассистентов в истории лиги (475 передач в 921 матче).

В список также входят («Питтсбург», 768 в 1085), Сергей Федоров (696 в 1248), («Вашингтон», 672 в 1367), Сергей Зубов (619 в 1068), Павел Дацюк (604 в 953), Алексей Ковалев (599 в 1316), Сергей Гончар (591 в 1301), Александр Могильный (559 в 990) и Вячеслав Козлов (497 в 1182).

Среди действующих российских игроков 4-й результат у Артемия Панарина («Рейнджерс», 464 в 611), 5-й – у Евгения Кузнецова («Вашингтон», 391 в 698).