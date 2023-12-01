Кучеров вышел на чистое 10-е место среди россиян в истории НХЛ по передачам (477). Он обогнал Ларионова
Никита Кучеров вышел на чистое 10-е место среди россиян в НХЛ по числу передач.
Форвард «Тампы» поучаствовал в обоих голах своей команды в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (2:4).
В активе 30-летнего игрока стало 477 результативных передач в 667 матчах за карьеру в рамках регулярок.
Кучеров вытеснил из топ-10 лучших российских ассистентов в истории лиги Игоря Ларионова (475 передач в 921 матче).
В список также входят Евгений Малкин («Питтсбург», 768 в 1085), Сергей Федоров (696 в 1248), Александр Овечкин («Вашингтон», 672 в 1367), Сергей Зубов (619 в 1068), Павел Дацюк (604 в 953), Алексей Ковалев (599 в 1316), Сергей Гончар (591 в 1301), Александр Могильный (559 в 990) и Вячеслав Козлов (497 в 1182).
Среди действующих российских игроков 4-й результат у Артемия Панарина («Рейнджерс», 464 в 611), 5-й – у Евгения Кузнецова («Вашингтон», 391 в 698).
1. Wayne Gretzky 1.320
2. Mario Lemieux 1.129
3. Bobby Orr 0.982
4. Connor McDavid 0.964
5. Peter Forsberg 0.898
14. Artemi Panarin 0.759
23. Nikita Kucherov 0.713
24. Evgeni Malkin 0.708
52. Pavel Datsyuk 0.634
83. Alexei Zhamnov 0.582
87. Sergei Zubov 0.580