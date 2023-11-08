Третьяк об ограничении выезда молодых игроков за границу: «Ведем работу совместно с Минспортом»
ФХР и Минспорт ведут работу по ограничению выезда молодых игроков за границу.
Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.
«Мы ведем такую работу совместно с Минспортом.
Законодательная работа идет постепенно», – сказал Третьяк.
Ранее президент РФ Владимир Путин попросил Министерство спорта и главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея»
А под кустом Третьяк таится...
Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку, законно находящемуся на российской территории, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, и выезжать за пределы страны; российским гражданам также гарантируется право беспрепятственно возвращаться в Россию.
Но это не точно.
Молодняк будет, как в позднем совке, сбегать. Только теперь чуть по другой схеме - тогда во время загрантурне сбегали. Теперь - через Казахстан/Армению/Беларусь в Турцию и далее уже в НХЛ. Без всякой компенсации.
Ну будут тогда просто официально заканчивать карьеру в 16-17 лет, пропускать год для вида, тренироваться индивидуально, а потом уже соскакивать через обычную турпоездку.
Кто захочет, тот всегда найдет вариант, как уехать.