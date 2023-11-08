Третьяк об ограничении выезда молодых игроков за границу: «Ведем работу совместно с Минспортом»

Теги ФХР Владислав Третьяк НХЛ Владимир Путин АХЛ КХЛ МХЛ ВХЛ Министерство спорта России Политика детский хоккей ТАСС Хоккей

ФХР и Минспорт ведут работу по ограничению выезда молодых игроков за границу.

Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

«Мы ведем такую работу совместно с Минспортом.

Законодательная работа идет постепенно», – сказал Третьяк.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил Министерство спорта и главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея»

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62 комментария

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Дмитрий Сальников-Грачев
Запреты - любимое действие нашей власти.
+60
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+58
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maxhonda
Да хоть бы это поручение перзидента исполнили так же, как все остальные поручения
+40
-3
+37
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iluvatar
Ответ Gleb
Напомню: Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку, законно находящемуся на российской территории, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, и выезжать за пределы страны; российским гражданам также гарантируется право беспрепятственно возвращаться в Россию.
Этой филькиной грамотой можно не аппелировать , она уже давно утратила силу если вообще когда либо её имела.
+32
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Renki
Ползу я с клюшкой за границу
А под кустом Третьяк таится...
+33
-1
+32
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Gleb
Напомню:
Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку, законно находящемуся на российской территории, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, и выезжать за пределы страны; российским гражданам также гарантируется право беспрепятственно возвращаться в Россию.
+29
-1
+28
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Харламов Никита
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Запреты - любимое действие нашей власти.
а они другого не умеют - да и не знают 🤷🏼‍♂️
+22
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Вечно в бане
Ответ Блистательно
Эта система себя сожрёт со времён, как и в 91м. Странно, что маразматики эти не понимают
Так маразматики свято верят в то, что это не система себя сожрала, а враги ее развалили. Но при них, маразматиках, такого не случится, и система будет только цвести и пахнуть.
Но это не точно.
+19
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Maturmalai
Как же больно и обидно наблюдать превращение приличного человека и великого чемпиона в конъюнктурного мерзавца.
+10
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Антон Орехов
Долбанные политики угробят и хоккей !!!
+12
-3
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ABarca777
Ответ Maturmalai
Как же больно и обидно наблюдать превращение приличного человека и великого чемпиона в конъюнктурного мерзавца.
он давно уже такой. Лет 20, как с хоккеем закончил. Приспособленец
+8
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Блистательно
Эта система себя сожрёт со времён, как и в 91м. Странно, что маразматики эти не понимают
+9
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Назар Игорь
Какая работа? Есть приказ президента держать и не пущать, попробуй ослушаться. Железный занавес в действии.
+7
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Сергей Сорокин
Какая мерзость...
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vzi
Совки могут построить только совок.
Молодняк будет, как в позднем совке, сбегать. Только теперь чуть по другой схеме - тогда во время загрантурне сбегали. Теперь - через Казахстан/Армению/Беларусь в Турцию и далее уже в НХЛ. Без всякой компенсации.
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vzi
Ответ Дмитрий Авдеев
Запретить выезд молодым хоккеистам заграницу!!!!!! Пущай в Сочи отдыхают и клюшки расписывать должны под хохлому!!!! А не Бауеры эти ваши
Это да.
Ну будут тогда просто официально заканчивать карьеру в 16-17 лет, пропускать год для вида, тренироваться индивидуально, а потом уже соскакивать через обычную турпоездку.
Кто захочет, тот всегда найдет вариант, как уехать.
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sk0208827
Ответ Ольга Степанова
Это значит Харламов, Мальцев и Третьяк и др. угробленными так играли. Тогда понятно.
дата регистрации 7.10.2023 г. )))
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pizzatcarizza
Ответ maxhonda
Да хоть бы это поручение перзидента исполнили так же, как все остальные поручения
так и будет)
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Антон Орехов
Ответ Ольга Степанова
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Угробят наших хоккеистов если в НХЛ запретят переходить.
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Beloded2007
"Всех молодых игроков надо направить на строительство катков", - добавил Третьяк.
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MatrosBabay
Ответ Ольга Степанова
Это значит Харламов, Мальцев и Третьяк и др. угробленными так играли. Тогда понятно.
Это было 50 лет назад в сильной стране) при путинизме угроблено всё давно
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Илья Владимирович
Абсолютно ненужный шаг
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Антон Орехов
Ответ Ольга Степанова
Это значит Харламов, Мальцев и Третьяк и др. угробленными так играли. Тогда понятно.
Ничего вам не понятно ! Сейчас не Ссср и нынешняя хоккейная школа сильно изменилась к сожалению не в лучшую сторону,поэтому что бы прогрессировать нашим молодым игрокам нужно расти и этот рост переход в НХЛ.
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Денис Т.
Ответ УльтраПравый
Молодежи нашей нечего там делать, западники промоют мозг как пить-дать
Да, Овечкину так сильно промыли на западе мозги, что он является символом Путин Тим.
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Фрэнк Канистра
Там где что то запретить, ограничить - там наша госдура первая в мире. Лучше всего получается.
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Slavnov
Не ограничение, а компенсацию надо, процент,от контракта может или на прямую от клуба, кто забирает
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