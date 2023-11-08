Третьяк об ограничении выезда молодых игроков за границу: «Ведем работу совместно с Минспортом»

ФХР и Минспорт ведут работу по ограничению выезда молодых игроков за границу.

Об этом сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

«Мы ведем такую работу совместно с Минспортом.

Законодательная работа идет постепенно», – сказал Третьяк.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил Министерство спорта и главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея»