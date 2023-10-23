Артюхин об отъезде молодежи: «Поддержу Путина. Ребят увозят – они не развиваются и просто деградируют»

Евгений Артюхин высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

– Я поддержу нашего президента. Кому-то на самом деле рано ехать, а ребят увозят – они не развиваются и просто деградируют. Конечно, это нужно проработать совместно с ФХР и другими организациями, все продумать и правильно подобрать возраст.

История хорошая, просто ее надо доделать до конца.

– Вы считаете, что игроки должны ехать за океан после определенного возраста? Например, 21 года.

– Мне тяжело судить. Например, я уезжал в 19 лет, что для меня было не рано. Это мне помогло и позволило быстрее адаптироваться к североамериканскому хоккею. Тогда я уже достаточно в России поиграл и уезжал не из молодежной, а из взрослой команды. По физическим данным был крепким, заматерелым.

Поэтому надо смотреть индивидуально. Какая-то возрастная граница должна быть, а какая – мне тяжело сказать, надо думать над этим вопросом, – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.

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