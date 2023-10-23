Артюхин об отъезде молодежи: «Поддержу Путина. Ребят увозят – они не развиваются и просто деградируют»
Евгений Артюхин высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.
Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».
– Я поддержу нашего президента. Кому-то на самом деле рано ехать, а ребят увозят – они не развиваются и просто деградируют. Конечно, это нужно проработать совместно с ФХР и другими организациями, все продумать и правильно подобрать возраст.
История хорошая, просто ее надо доделать до конца.
– Вы считаете, что игроки должны ехать за океан после определенного возраста? Например, 21 года.
– Мне тяжело судить. Например, я уезжал в 19 лет, что для меня было не рано. Это мне помогло и позволило быстрее адаптироваться к североамериканскому хоккею. Тогда я уже достаточно в России поиграл и уезжал не из молодежной, а из взрослой команды. По физическим данным был крепким, заматерелым.
Поэтому надо смотреть индивидуально. Какая-то возрастная граница должна быть, а какая – мне тяжело сказать, надо думать над этим вопросом, – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
CHL закрыта, для россиян. Так что остаются какие-то американские лиги, из которых можно ещё и в американские колледжи поступить.
Кто в РФ знал такого игрока, как Матвей Гридин? Да о нем и не вспомнили бы никогда, если бы он сейчас не возглавлял список бомбардиров USHL. Не слабо так деградировал...
А какой прогресс у тех кто остался в системах: СКА, ЦСКА, Локомотив, Ак Барс, Динамо (М) ... ???
Спасибо Ларионову, что дал шанс Силаеву и Артамонову.
Откуда они взялись?
из КХЛ приехали?