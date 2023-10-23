Артюхин об отъезде молодежи: «Поддержу Путина. Ребят увозят – они не развиваются и просто деградируют»

Теги ФХР Евгений Артюхин НХЛ Владимир Путин КХЛ Министерство спорта России Политика Хоккей

Евгений Артюхин высказался об оттоке молодых хоккеистов в Северную Америку.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

– Я поддержу нашего президента. Кому-то на самом деле рано ехать, а ребят увозят – они не развиваются и просто деградируют. Конечно, это нужно проработать совместно с ФХР и другими организациями, все продумать и правильно подобрать возраст.

История хорошая, просто ее надо доделать до конца.

– Вы считаете, что игроки должны ехать за океан после определенного возраста? Например, 21 года.

– Мне тяжело судить. Например, я уезжал в 19 лет, что для меня было не рано. Это мне помогло и позволило быстрее адаптироваться к североамериканскому хоккею. Тогда я уже достаточно в России поиграл и уезжал не из молодежной, а из взрослой команды. По физическим данным был крепким, заматерелым.

Поэтому надо смотреть индивидуально. Какая-то возрастная граница должна быть, а какая – мне тяжело сказать, надо думать над этим вопросом, – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.

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15 комментариев

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Сергей Чумак
А Евгений может сказать сколько система одного клуба за последние только 5 лет загубила молодежи, собрав почти самые сливки со всей страны
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Сергей Орлов
Завтра Путин предложит запретить Артюхина, и Артюхин поддержит.
+11
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progexpnn1
Юниоры они что какие-то предметы неодушевленные, что их берут и увозят? Сам же признался, что уехал (то есть его увезли!) в 19 лет. И ему это типа никак не помешало, деградация почему-то не наступила... Да и уезжает уже давно не такое количество, как во времена Артюхина.
CHL закрыта, для россиян. Так что остаются какие-то американские лиги, из которых можно ещё и в американские колледжи поступить.
Кто в РФ знал такого игрока, как Матвей Гридин? Да о нем и не вспомнили бы никогда, если бы он сейчас не возглавлял список бомбардиров USHL. Не слабо так деградировал...
А какой прогресс у тех кто остался в системах: СКА, ЦСКА, Локомотив, Ак Барс, Динамо (М) ... ???
Спасибо Ларионову, что дал шанс Силаеву и Артамонову.
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Maxim Shumov
Ребят воруют, как Славика фетисова и сережу федорова. Те не дадут соврать
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Mikl_5555
жеееееенька,да нет же больше свободных мест в госдуме.. а шершавый отлично висит..
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Ковид 07.10.52
надо думать над этим вопросом, но все-равно поддерживаю. Вот такие они лизуны.
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Dooomer
Ответ Maxim Shumov
Ребят воруют, как Славика фетисова и сережу федорова. Те не дадут соврать
Фетисов зассал уехать без разрешения. Вот Федоров и Могильный не побоялись.
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Cruel Snake
... они не развиваются и просто деградируют... в НХЛ! НХЛ! Это точно с человеком что очень плохо, если он реально так думает
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Алексей Курпас
Видать Газзаев вышел гулять без намордника и успел многих покусать
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ГЕНПЛАН
А говорят, что в хоккей играют настоящие мужчины. почитаешь этих "мужчин" - одна слизь.
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Melnikov1968
Когда собственное мнение отсутствует, всегда поддерживай президента, не ошибешься. Очередной лизоблюд вылез.
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Камбоджа134
В прошлом сезоне более 60 россиян выступили в официальных матчах НХЛ.
Откуда они взялись?
из КХЛ приехали?
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Кино Музыка
Пока не состоялся как игрок, уезжать нельзя. Все силы уходят на адаптацию, рост останавливается. Это не домыслы, у большинства так.
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Александр Невский
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Путин правильно сказал за последние 5 лет единицы стали играть .
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Ковид 07.10.52
Ответ Сергей Чумак
А Евгений может сказать сколько система одного клуба за последние только 5 лет загубила молодежи, собрав почти самые сливки со всей страны
Своим можно.
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