Карандин о словах Путина про дельцов в хоккее: «Нельзя это замылить! Наш хоккейный генофонд стал слабым. Агенты, работающие на вывоз, нам не нужны»

Теги ФХР НХЛ Владимир Путин Марк Гандлер КХЛ МХЛ Юрий Карандин Пол Теофанос Политика Дэн Мильштейн Хоккей

Юрий Карандин высказался о словах Владимира Путина про дельцов в хоккее.

Ранее президент РФ заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

– Рад, что президент России по-прежнему уделяет особое внимание нашей игре. Его выступление о том, что нам мешают дельцы от хоккея, – самое актуальное. Нельзя его замылить!

Я прошел через девяностые годы, когда и в хоккее, и в судействе мы пытались перечеркнуть все свои достижения. Именно тогда подрубили наш хоккей. Дельцы – скауты, агенты – сотнями сметали всех наших лучших игроков, отправляли их за океан и в Европу.

К счастью, эти трудные времена позади. Мы только восстанавливаемся от ударов девяностых. Если тогда у нас могли незаметно забрать под сотню мастеров в год, то теперь их единицы – и каждую потерю мы тяжело переживаем, хоккейный генофонд стал слабым.

И я вижу, что дельцы остаются и вне нашего хоккея – в лице все тех же североамериканцев, и внутри.

– Какие меры предложите для исправления ситуации?

– Мое мнение – нужно строго разделить тех, кто работает на наш хоккей, и тех, кто работает на хоккей североамериканский. Первым – создать режим благоприятствования, ко вторым – относиться соответствующе. Нельзя сидеть на двух стульях!

Вообще с иронией отношусь к агентам, во времена СССР их не было, но наши хоккеисты великолепно развивали свои карьеры и все выигрывали. Ладно, это веление времени, пусть будут. 

У нас есть комиссия по работе с агентами, ее жесткая рука должна быть видна. Агенты, которые работают на вывоз, нам не нужны. Их след должен здесь простыть, – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший арбитр. 

«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?»

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6 комментариев

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Михаил Опякин
Смешно однако
+5
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J-12
какая глупость. Ну неужеле и правда у нас такое количество глупых людей на должностях
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-1
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Биомеханоид
Объясните мне, глупому человеку - как нашему хоккею поможет, если всех задержать и не пущать? Они кроме репрессивных методов больше ничего не умеют, это известно. Но поможет нам как?
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Александр Воронцов
лучше с агентом Ротенбергом разберитесь. он молодёжи в своём ска уже столько попортил, что целая сборная могла бы быть
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Bartez1986
ФХР - какое-то сборище неадекватов
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sociologvladimir
Анализируя интервью этого почётного вицепрезидента ФХР (мудака). Нужно понять, он тупой или любитель засунуть язык поглубже в зад.

"Тащат ребятишек за границу" Николишин уже рассказал какой % выпускников уезжает пробовать себя в североамериканские лиги. Плюс ребятишек ЗДЕСЬ ждёт ограничение в контракте, возможно служба в рядах вооруженных сил и участие в войне. Там если всё удачно сложится ждёт многомиллионный контракт, свобода, полные трибуны, соперничество с лучшими в мире игроками, сражение за самые престижные трофеи в спорте

"Во времена СССР развивали свои карьеры нормально" Опять же враньё. Спортсмены получали копейки, не могли уехать в лучшую лигу мира чисто физически (хотя естественно хотели, именно поэтому матчи с лучшими клубами НХЛ и сборной Канады ожидались с таким нетерпением) Кроме того, ведомственные команды забирали лучших игроков со всей страны

"Агенты которые работают на вывоз нам не нужны". Люди казалось бы живут в какой-то параллельной реальности, в которой можно ограничить право на работу, право на передвижение, ограничение на выезд зарубеж.

Они как будто не понимают, что хоккеисты, возможно последняя возможность российского спорта демонстрировать конкурентоспособность, которая падает с каждым годом, вместе с развалом хоккея. Число новых российских игроков резко упало
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