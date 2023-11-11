Карандин о словах Путина про дельцов в хоккее: «Нельзя это замылить! Наш хоккейный генофонд стал слабым. Агенты, работающие на вывоз, нам не нужны»
Юрий Карандин высказался о словах Владимира Путина про дельцов в хоккее.
Ранее президент РФ заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
– Рад, что президент России по-прежнему уделяет особое внимание нашей игре. Его выступление о том, что нам мешают дельцы от хоккея, – самое актуальное. Нельзя его замылить!
Я прошел через девяностые годы, когда и в хоккее, и в судействе мы пытались перечеркнуть все свои достижения. Именно тогда подрубили наш хоккей. Дельцы – скауты, агенты – сотнями сметали всех наших лучших игроков, отправляли их за океан и в Европу.
К счастью, эти трудные времена позади. Мы только восстанавливаемся от ударов девяностых. Если тогда у нас могли незаметно забрать под сотню мастеров в год, то теперь их единицы – и каждую потерю мы тяжело переживаем, хоккейный генофонд стал слабым.
И я вижу, что дельцы остаются и вне нашего хоккея – в лице все тех же североамериканцев, и внутри.
– Какие меры предложите для исправления ситуации?
– Мое мнение – нужно строго разделить тех, кто работает на наш хоккей, и тех, кто работает на хоккей североамериканский. Первым – создать режим благоприятствования, ко вторым – относиться соответствующе. Нельзя сидеть на двух стульях!
Вообще с иронией отношусь к агентам, во времена СССР их не было, но наши хоккеисты великолепно развивали свои карьеры и все выигрывали. Ладно, это веление времени, пусть будут.
У нас есть комиссия по работе с агентами, ее жесткая рука должна быть видна. Агенты, которые работают на вывоз, нам не нужны. Их след должен здесь простыть, – сказал почетный вице-президент ФХР и бывший арбитр.
«Надо понять, что делать с этими дельцами от хоккея». Про кого так резко сказал Путин?»
"Тащат ребятишек за границу" Николишин уже рассказал какой % выпускников уезжает пробовать себя в североамериканские лиги. Плюс ребятишек ЗДЕСЬ ждёт ограничение в контракте, возможно служба в рядах вооруженных сил и участие в войне. Там если всё удачно сложится ждёт многомиллионный контракт, свобода, полные трибуны, соперничество с лучшими в мире игроками, сражение за самые престижные трофеи в спорте
"Во времена СССР развивали свои карьеры нормально" Опять же враньё. Спортсмены получали копейки, не могли уехать в лучшую лигу мира чисто физически (хотя естественно хотели, именно поэтому матчи с лучшими клубами НХЛ и сборной Канады ожидались с таким нетерпением) Кроме того, ведомственные команды забирали лучших игроков со всей страны
"Агенты которые работают на вывоз нам не нужны". Люди казалось бы живут в какой-то параллельной реальности, в которой можно ограничить право на работу, право на передвижение, ограничение на выезд зарубеж.
Они как будто не понимают, что хоккеисты, возможно последняя возможность российского спорта демонстрировать конкурентоспособность, которая падает с каждым годом, вместе с развалом хоккея. Число новых российских игроков резко упало