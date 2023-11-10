Фетисов об отъезде молодежи: «Путин дал поручение. Я закупился попкорном. Интересно посмотреть, как это будет реализовано»

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

После этого министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

«Президент страны озаботился тем, что наших спортсменов увозят за границу бесконтрольно. Президент дал поручение.

Я не знаю, как оно будет реализовано, будет интересно посмотреть. Посмотрим, что министр скажет нам. Потом будем обсуждать.

Я пока не понимаю, как можно это сделать. Все решения, которые будут, за Минспорта и федерацией хоккея. Каким образом они смогут сегодня развернуть это в обратную сторону – будет интересно. Я закупился попкорном.

Президент задал очень правильный вопрос. Посмотрим, как они смогут его решить», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.