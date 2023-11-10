Фетисов об отъезде молодежи: «Путин дал поручение. Я закупился попкорном. Интересно посмотреть, как это будет реализовано»

Теги ФХР Вячеслав Фетисов НХЛ Владимир Путин АХЛ КХЛ МХЛ Олег Матыцин ВХЛ Министерство спорта России Политика детский хоккей Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

После этого министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».

«Президент страны озаботился тем, что наших спортсменов увозят за границу бесконтрольно. Президент дал поручение.

Я не знаю, как оно будет реализовано, будет интересно посмотреть. Посмотрим, что министр скажет нам. Потом будем обсуждать.

Я пока не понимаю, как можно это сделать. Все решения, которые будут, за Минспорта и федерацией хоккея. Каким образом они смогут сегодня развернуть это в обратную сторону – будет интересно. Я закупился попкорном.

Президент задал очень правильный вопрос. Посмотрим, как они смогут его решить», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

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44 комментария

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Dmitriy Racheev
"Как они смогут его решить"(с). А ты почему дистанцировался, клоун? Столько лет в обойме, министром щёки раздувал и брал под козырёк, а теперь попкорн и глум над указаниям барина.. так же, как и ты в своё время решат - липовыми бумажками, обещаниями и языком глубоко в родине, в крайнем случае свалят все на происки запада
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L.E.V
🤡
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Machine Head
Уедут все кто захочет.
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exbmw
Через военкоматы, схема отработана.
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Пятая гайка Леброна
Ответ ivan555navi
Развернуть всю ситуацию в обратную сторону в современных реалиях невозможно - где платят больше, туда спортсмены и едут. О чем сказал В.Путин. 1. Сказано было о молодых хоккеистах и о дельцах от хоккея. 2. Сразу было подчёркнуто, что Россия свободная страна и насильно никого удерживать не будут. Вот из этих двух пунктов и исходите, а не выдумывайте страшилки про железные или деревянные занавесы.
Володя умеет подчёркивать, его подчёркивания про пенсионный возраст до сих пор помним
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Михаил1970
Непатриотично сейчас попкорном закупаться. Семечки или сразу сухари)
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_Абырвалг_
И это говорит человек , который в 1989 году бежал , что "пятки сверкали " ?
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kwinto88
конечно, лучше гнить в каком-нить ска
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Mikhail 1968
Скоро Патрушев и попкорн запретит
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krokodilych
Кто-нибудь может объяснить смысл фразы "наших спортсменов увозят за границу бесконтрольно"?

Спортсмен - он что, чемодан? Или теленок на веревочке? Как его можно увезти?

Это из серии "увести жену" (или "увести мужа"). Речь о живых людях, которых не уводят и не увозят, а они уходят или уезжают сами.
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Костя Кот
никак, как все им сказанное
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seppblatter@mail.ru
И Путин такой молодой и юный Октябрь впереди!
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Андрей Кокотунов
Славик провокатор или недалекий . ничего личного, иногда надо просто жевать... попкорн .
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ilya1809
Ответ Goodvin55
Есть первый кандидат- Бабаев который утащил Чинахова за океан совсем не готовым - лишь бы увезти, а в этом году шантажировал тем что если Авангард повторит предложение СКА по Грицюку тот уедет в СА. А с детьми ничего не сделать - опекуны родители решают всё, тем более что и платят за всё, за крайне редким исключением.
Какие то нотки рабовладельчества.Я тоже конечно считаю что Чинахов рановато уехал, но блин, он что раб Авангарда? Да Бабаев его уговорил, но уговорил незначит заставил, не значит что он ходит там ошейнике Бабаева!Решения все равно принимает Чинахов и его семья, и он не чья собственность.Не хотел бы не уехал.
Вам нравится быть в полном раболепском подчинее перед работадателем, да наздоровье, но вот так на всех рабские ярлыки вешать не стоит.
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Maxim Shumov
Это Путин закупился Фетисовым
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Черный Дворник
Позвони Федотову- он подробно раскажет как...
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Digger86
Фраза "ущерб нам наносится" - более, чем спорна
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Варлампий Варлампий
патриот закупился американской едой и глумится
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Goodvin55
Есть первый кандидат- Бабаев который утащил Чинахова за океан совсем не готовым - лишь бы увезти, а в этом году шантажировал тем что если Авангард повторит предложение СКА по Грицюку тот уедет в СА. А с детьми ничего не сделать - опекуны родители решают всё, тем более что и платят за всё, за крайне редким исключением.
+2
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Dr. Heisenberg
Пахан мельчает со своей вотчинной моделью управления. С 2014 года тысячи ученых уехали из страны, смотря на поручения и политику этого премудрого пескаря, задающего правильные вопросы. Ну а так-то все, кто так или иначе будет востребован на Западе, будь то хоккеисты, ученые, артисты, слесари, не раздумывая покинут страну, перспективы тут нулевые во всех сферах, пока при власти чекисткая братва.
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Деревянная рука
Ответ ivan555navi
Спорим, что ничего из твоего прогноза не сбудется?
Кто ты такой чтобы с тобой спорить о чём то?)я про тебя забуду через час
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Деревянная рука
Ну а что они могут сделать то кроме как через военкомат.Это в свою очередь обрубит возможность беглецам под угрозой уголовки вернуться в Россию и вынудит их принимать иностранное гражданство.В итоге игрок будет потерян навсегда.Кароч в итоге сделают только хуже отечественному хоккею
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Harza
Самое печальное для обывателя то, что высказывания Фетисова именно для него и предназначены)))
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_Абырвалг_
Ответ Честный контроль
Попкорном особо и не закусишь. Огурчиками малосольными лучше запасись, Слава.
Поговаривают, что Слава запасся квартиркой в центре Москвы - размером с хоккейную площадку . И не только ! )))
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Алексей Курпас
Не попкорном надо Славик затариваться, а варить пельмени, не по скрижалям живешь!
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