Фетисов об отъезде молодежи: «Путин дал поручение. Я закупился попкорном. Интересно посмотреть, как это будет реализовано»
Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Владимира Путина об отъезде молодежи.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
После этого министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что Минспорт и Госдума разработают меры ограничения отъезда молодых хоккеистов за границу, «чтобы защитить интересы российского хоккея».
«Президент страны озаботился тем, что наших спортсменов увозят за границу бесконтрольно. Президент дал поручение.
Я не знаю, как оно будет реализовано, будет интересно посмотреть. Посмотрим, что министр скажет нам. Потом будем обсуждать.
Я пока не понимаю, как можно это сделать. Все решения, которые будут, за Минспорта и федерацией хоккея. Каким образом они смогут сегодня развернуть это в обратную сторону – будет интересно. Я закупился попкорном.
Президент задал очень правильный вопрос. Посмотрим, как они смогут его решить», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.
Спортсмен - он что, чемодан? Или теленок на веревочке? Как его можно увезти?
Это из серии "увести жену" (или "увести мужа"). Речь о живых людях, которых не уводят и не увозят, а они уходят или уезжают сами.
Вам нравится быть в полном раболепском подчинее перед работадателем, да наздоровье, но вот так на всех рабские ярлыки вешать не стоит.