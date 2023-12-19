Никита Щитов: «Пауза в КХЛ не нужна. Должно быть по принципу НХЛ. Какой бизнес с паузами? Готовьте себя летом, делайте гибкий календарь, и все будет нормально»

Никита Щитов высказался о паузе в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Нужна ли хоккеистам двухнедельная пауза в декабре вместо Матча звезд КХЛ и Кубка Первого канала?

– Если учитывать плотный график нынешнего сезона из 68 матчей, то пауза нужна. Но если следующий регулярный чемпионат будут проводить с 5 сентября по май, как руководство планирует, то можно обойтись без перерыва.

С более гибким графиком будет меньше травм у хоккеистов. Следующий сезон может стать хорошим прорывом. Кубок Первого канала надо оставить, как дань традициям.

В целом, я считаю, что пауза в КХЛ не нужна. Что тогда делать болельщикам, любителям хоккея, кто ходит на матчи?

Должно быть по принципу Национальной хоккейной лиги. Все трактуют, что это бизнес. Какой бизнес с паузами? Готовьте себя летом, делайте гибкий календарь, и все будет нормально, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.