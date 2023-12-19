Никита Щитов: «Пауза в КХЛ не нужна. Должно быть по принципу НХЛ. Какой бизнес с паузами? Готовьте себя летом, делайте гибкий календарь, и все будет нормально»

Теги травмы Никита Щитов бизнес Кубок Первого канала КХЛ Матч звезд КХЛ календарь Хоккей

Никита Щитов высказался о паузе в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Нужна ли хоккеистам двухнедельная пауза в декабре вместо Матча звезд КХЛ и Кубка Первого канала?

– Если учитывать плотный график нынешнего сезона из 68 матчей, то пауза нужна. Но если следующий регулярный чемпионат будут проводить с 5 сентября по май, как руководство планирует, то можно обойтись без перерыва.

С более гибким графиком будет меньше травм у хоккеистов. Следующий сезон может стать хорошим прорывом. Кубок Первого канала надо оставить, как дань традициям.

В целом, я считаю, что пауза в КХЛ не нужна. Что тогда делать болельщикам, любителям хоккея, кто ходит на матчи?

Должно быть по принципу Национальной хоккейной лиги. Все трактуют, что это бизнес. Какой бизнес с паузами? Готовьте себя летом, делайте гибкий календарь, и все будет нормально, – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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5 комментариев
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НХЛ тоже есть паузы...
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Для того что бы КХЛ назывли безнесом ..даже спонсорским. Надо что бы бизнес интересы, и интересы шоу, ставились выше политических и около политических.
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Согласен!! Там есть паузы... А если серьёзно, у нас только ска может играть без паузы... Потому что этому клубу почему-то позволено держать три состава в запасе...
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Да нет, нужна пауза. Нынешняя идеальная, одной паузы хватит.
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А когда тогда проводить легендарный КПК? Когда возрождать победные традиции, прививать патриотизм игрокам и болельщикам? Лишить страну сверхпопулярного турнира? Ну Никита….
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