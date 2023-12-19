Игорь Григоренко о КПК: «По значимости это второй из ежегодных турниров на уровне сборных – после чемпионата мира»

Игорь Григоренко поделился мнением о Кубке Первого канала.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла канала-2023. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

– В атаке сборной России вы много раз играли на Кубка Первого канала, в последний раз выиграли его девять лет назад. В чем специфика этого турнира?

– На мой взгляд, по значимости это второй из ежегодных турниров на уровне сборных – после чемпионата мира. Прекрасно помню, что настрой на Кубок Первого канала у нас всегда было особый, все-таки он всегда проводился в родных стенах, при поддержке своих болельщиков, при аншлагах.

В памяти остался золотой для нас турнир-2014, это был особый сезон, когда перерывы на практически отменили, и матчи его этапов проходили чуть ли не параллельно с регулярным чемпионатом КХЛ.

Еще помню один из победных турниров при , когда в матче с финнами зарубился с защитником . Интересный был защитник, колючий, неудобный, не случайно с ним, когда он играл за московское «Динамо», было много инцидентов.

Кстати, очень хорошо, что на этот раз в регулярном чемпионате был перерыв, и сборные России могли подготовиться к турниру. Уже говорил в прессе о том, что такая пауза пошла на пользу и сборным, и клубам, которые получили время на перезагрузку.

– Уровень турниров на уровне сборных действительно выше, чем клубных соревнований?

– Да, когда ты приезжаешь в сборную, всегда особый настрой. Пытаешься достать из себя сто процентов – и обязательно добавить что-то еще. Плюс это новые эмоции, поддержка не одного города, а всей страны.

Такой же настрой замечал и у наших соперников. В том числе у тех легионеров, с которыми играл в одном клубе, – сказал бывший нападающий сборной России, советник генерального директора «Лады» Игорь Григоренко.