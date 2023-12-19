Игорь Григоренко о КПК: «По значимости это второй из ежегодных турниров на уровне сборных – после чемпионата мира»
Игорь Григоренко поделился мнением о Кубке Первого канала.
«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала-2023. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».
– В атаке сборной России вы много раз играли на Кубка Первого канала, в последний раз выиграли его девять лет назад. В чем специфика этого турнира?
– На мой взгляд, по значимости это второй из ежегодных турниров на уровне сборных – после чемпионата мира. Прекрасно помню, что настрой на Кубок Первого канала у нас всегда было особый, все-таки он всегда проводился в родных стенах, при поддержке своих болельщиков, при аншлагах.
В памяти остался золотой для нас турнир-2014, это был особый сезон, когда перерывы на Евротур практически отменили, и матчи его этапов проходили чуть ли не параллельно с регулярным чемпионатом КХЛ.
Еще помню один из победных турниров при Вячеславе Быкове, когда в матче с финнами зарубился с защитником Яласваарой. Интересный был защитник, колючий, неудобный, не случайно с ним, когда он играл за московское «Динамо», было много инцидентов.
Кстати, очень хорошо, что на этот раз в регулярном чемпионате КХЛ был перерыв, и сборные России могли подготовиться к турниру. Уже говорил в прессе о том, что такая пауза пошла на пользу и сборным, и клубам, которые получили время на перезагрузку.
– Уровень турниров на уровне сборных действительно выше, чем клубных соревнований?
– Да, когда ты приезжаешь в сборную, всегда особый настрой. Пытаешься достать из себя сто процентов – и обязательно добавить что-то еще. Плюс это новые эмоции, поддержка не одного города, а всей страны.
Такой же настрой замечал и у наших соперников. В том числе у тех легионеров, с которыми играл в одном клубе, – сказал бывший нападающий сборной России, советник генерального директора «Лады» Игорь Григоренко.
Он второй, после Олимпиады.
ЧМ нервно курит в сторонке.