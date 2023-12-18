Агентство Winners о Самонове: «До конца текущего сезона его обмен из «Салавата» не планируется»
Агентство Winners прокомментировало слухи об обмене Александра Самонова.
«Александр является игроком ХК «Салават Юлаев» и до конца текущего сезона его обмен не планируется», – сообщили в Winners Hockey Agency.
В текущем сезоне 28-летний Александр Самонов провел 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев», отражая в среднем 94,1% бросков при коэффициенте надежности 1,66.
ЦСКА про слухи об интересе к Хмелевски и Самонову: «Информация не имеет под собой оснований и является надуманной. Не ведем переговоров о переходе»