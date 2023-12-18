Агентство Winners о Самонове: «До конца текущего сезона его обмен из «Салавата» не планируется»

Теги Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Александр Самонов Хоккей

Агентство Winners прокомментировало слухи об обмене Александра Самонова.

«Александр является игроком ХК «Салават Юлаев» и до конца текущего сезона его обмен не планируется», – сообщили в Winners Hockey Agency.

В текущем сезоне 28-летний Александр Самонов провел 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев», отражая в среднем 94,1% бросков при коэффициенте надежности 1,66.

ЦСКА про слухи об интересе к Хмелевски и Самонову: «Информация не имеет под собой оснований и является надуманной. Не ведем переговоров о переходе»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий