Козлов о победе: «Спартак» забил, но в «Салавате» все ребята верили в команду – это понравилось. Интрига в конце только украсила игру»

Виктор Козлов поделился мнением о победе над «Спартаком».

« » выиграл со счетом 3:2 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

– Хороший матч, обе команды атаковали, вратари провели отличные матчи. Интрига в конце [игры] только украсила встречу.

У нас был хороший контроль шайбы, в конце выстояли в меньшинстве. В буллитах молодец, был надежен.

В плане эмоций спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали.

Особенно важно победить, проигрывая и сравнивая счет в концовке. Положительные эмоции, которые нам очень нужны.

– Как бороться с удалениями?

– Игра была нервной, была видна нервозность и у нас, и у соперника. Один гол мог решить все.

Они забили и, что мне понравилось, все ребята верили в команду, лидеры хорошо себя проявили.

– Что нужно было сделать в обороне против такой опасной атаки соперника?

– Цулыгин хорошо разобрал игру. Ребята понимали, как надо играть. Мы просили сделать акцент на определенных моментах, они это сделали.

– Что не идет у ?

– Если честно, давайте поговорим о том, что команда выиграла.

Саша – парень опытный. Он понимает, что нужно работать и быть уверенным в себе. Когда-нибудь прорвет, если будешь уверен в себе.

– Есть у команды проблема с реализацией?

– Можно подумать, что нападающий вышел, пустой угол, должен забить. Но там же и вратарь тоже играет. Это не так все просто.

Ребята стараются, моменты есть, должна прийти хладнокровность в реализации, но была игра против лидера, чувствовалась нервозность.

Отсюда такие моменты, когда не попадали в пустой угол, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.