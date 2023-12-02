Козлов о победе: «Спартак» забил, но в «Салавате» все ребята верили в команду – это понравилось. Интрига в конце только украсила игру»
Виктор Козлов поделился мнением о победе над «Спартаком».
«Салават Юлаев» выиграл со счетом 3:2 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хороший матч, обе команды атаковали, вратари провели отличные матчи. Интрига в конце [игры] только украсила встречу.
У нас был хороший контроль шайбы, в конце выстояли в меньшинстве. В буллитах Саша Хмелевски молодец, Александр Самонов был надежен.
В плане эмоций спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали.
Особенно важно победить, проигрывая и сравнивая счет в концовке. Положительные эмоции, которые нам очень нужны.
– Как бороться с удалениями?
– Игра была нервной, была видна нервозность и у нас, и у соперника. Один гол мог решить все.
Они забили и, что мне понравилось, все ребята верили в команду, лидеры хорошо себя проявили.
– Что нужно было сделать в обороне против такой опасной атаки соперника?
– Цулыгин хорошо разобрал игру. Ребята понимали, как надо играть. Мы просили сделать акцент на определенных моментах, они это сделали.
– Что не идет у Александра Шарова?
– Если честно, давайте поговорим о том, что команда выиграла.
Саша – парень опытный. Он понимает, что нужно работать и быть уверенным в себе. Когда-нибудь прорвет, если будешь уверен в себе.
– Есть у команды проблема с реализацией?
– Можно подумать, что нападающий вышел, пустой угол, должен забить. Но там же и вратарь тоже играет. Это не так все просто.
Ребята стараются, моменты есть, должна прийти хладнокровность в реализации, но была игра против лидера, чувствовалась нервозность.
Отсюда такие моменты, когда не попадали в пустой угол, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
.Салават Юлаев молодцы !!!