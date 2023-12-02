Козлов о победе: «Спартак» забил, но в «Салавате» все ребята верили в команду – это понравилось. Интрига в конце только украсила игру»

Теги Салават Юлаев Спартак Николай Цулыгин Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов Александр Шаров Саша Хмелевски Хоккей

Виктор Козлов поделился мнением о победе над «Спартаком».

«Салават Юлаев» выиграл со счетом 3:2 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хороший матч, обе команды атаковали, вратари провели отличные матчи. Интрига в конце [игры] только украсила встречу.

У нас был хороший контроль шайбы, в конце выстояли в меньшинстве. В буллитах Саша Хмелевски молодец, Александр Самонов был надежен.

В плане эмоций спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали.

Особенно важно победить, проигрывая и сравнивая счет в концовке. Положительные эмоции, которые нам очень нужны.

– Как бороться с удалениями?

– Игра была нервной, была видна нервозность и у нас, и у соперника. Один гол мог решить все.

Они забили и, что мне понравилось, все ребята верили в команду, лидеры хорошо себя проявили.

– Что нужно было сделать в обороне против такой опасной атаки соперника?

– Цулыгин хорошо разобрал игру. Ребята понимали, как надо играть. Мы просили сделать акцент на определенных моментах, они это сделали.

– Что не идет у Александра Шарова?

– Если честно, давайте поговорим о том, что команда выиграла.

Саша – парень опытный. Он понимает, что нужно работать и быть уверенным в себе. Когда-нибудь прорвет, если будешь уверен в себе.

– Есть у команды проблема с реализацией?

– Можно подумать, что нападающий вышел, пустой угол, должен забить. Но там же и вратарь тоже играет. Это не так все просто.

Ребята стараются, моменты есть, должна прийти хладнокровность в реализации, но была игра против лидера, чувствовалась нервозность.

Отсюда такие моменты, когда не попадали в пустой угол, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

8 комментариев
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Молодцы вы тренер и игроки -выкрутились из сложной ситуации и победили !
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Ай красавцы, такой матч вытащили
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Цулыгин - молодец, Кольцову бы ещё начать работать уже... Дроздова всю игру ругала, не зря))) очень эмоциональный матч, с победой, зелёные!💚
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По самоотдаче вопросов нет,но над большинством надо очень сильно поработать.
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Это очень круто , самый крутой матч - огонь, вытащить игру последний момент в меньшинстве снятием вратаря -это круто
.Салават Юлаев молодцы !!!
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Спартак сам проигрывает,а не у него выигрывают.
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Ответ Огюст
Молодцы вы тренер и игроки -выкрутились из сложной ситуации и победили !
Скорее Спартак не готов к серьёзным играм. Время есть, верим в команду!
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Ответ Сергей Рыков
Спартак сам проигрывает,а не у него выигрывают.
Согласен,Спартак те еще мазохисты
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