Подъяпольский выиграл конкурс «Надежная защита» на Матче звезд КХЛ, отбив все 7 бросков

Владислав Подъяпольский выиграл конкурс «Надежная защита» на Матче звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге прошло мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд .

В конкурсе «Надежная защита» свои навыки болельщикам демонстрировали вратари. В нем приняли участие по три полевых игрока и одному голкиперу от каждой команды.

Конкурс выиграл , отразивший 7 из 7 бросков.

Второе место занял (6 отраженных бросков), третье место разделили и (по 5 бросков).