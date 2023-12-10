Подъяпольский выиграл конкурс «Надежная защита» на Матче звезд КХЛ, отбив все 7 бросков
Владислав Подъяпольский выиграл конкурс «Надежная защита» на Матче звезд КХЛ.
В Санкт-Петербурге прошло мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.
В конкурсе «Надежная защита» свои навыки болельщикам демонстрировали вратари. В нем приняли участие по три полевых игрока и одному голкиперу от каждой команды.
Конкурс выиграл Владислав Подъяпольский, отразивший 7 из 7 бросков.
Второе место занял Алексей Колосов (6 отраженных бросков), третье место разделили Никита Серебряков и Александр Самонов (по 5 бросков).