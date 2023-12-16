Александр Самонов: «Козлов всегда без лишних эмоций доносит требования до хоккеистов, сильно не ругает за ошибки»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов рассказал о работе под руководством Виктора Козлова.

«Он более спокойный. Всегда без лишних эмоций доносит свои требования до подопечных. Плюс, важно, что сильно не ругает за ошибки. Он может указать на них, и, если ты не сделаешь выводы с течением времени, последуют санкции.

Но нет такого, как в других клубах, что за помарку тебя тут же наказывают и отправляют в запас. Козлов сразу объяснил, что хочет видеть в моем исполнении. Просто стараюсь прислушиваться.

А самое важное, повторюсь, – обрел стабильность. Вроде бы на меня выпадает не такой большой объем работы, как в той же «Северстали», но держу уровень и стараюсь выручать партнеров», – заявил вратарь «Салавата Юлаев».

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