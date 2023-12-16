Самонов об уходе из СКА: «Проиграли три матча – такое в Петербурге не терпят. Прошел школу жизни. Сказали: «Приняли тяжелое решение для клуба, но приходится расставаться»

Александр Самонов вспомнил, как его обменяли из СКА в «Северсталь».

– Сейчас вы являетесь лучшим вратарем . Но еще год назад СКА совершенно неожиданно обменял вас в не хватающую звёзд с неба « », хотя летом и продлил контракт. Как вам объяснили произошедшее?

– Действительно, это было странно, так как меня регулярно выпускали на лед.

В том сезоне я провел за петербуржцев 14 матчей, в которых одержал десять побед.

К сожалению, неудачно прошел выезд на Дальний Восток, где потерпели три поражения. В Санкт-Петербурге такое не терпят. Вернулись домой. Следующий день у команды был выходным.

И как раз вечером мне позвонили и сказали: «Мы приняли тяжелое решение для клуба, но приходится расставаться». Сообщили об этом представители как тренерского штаба, так и руководства. Отреагировал абсолютно спокойно.

Тут же собрался, нашел квартиру в Череповце и отправился туда. Шока точно не было. Такова работа хоккеистов.

Порой приходится менять коллективы. В любом случае это был не мой вердикт. Мне сказали – и я уехал. Обиду тоже не затаил.

– Вы четыре года провели в . Нет ощущения недосказанности за тот период, чувства, что можно было выступить лучше?

– Честно говоря, не думал об этом.

Сколько предоставили игрового времени – столько предоставили. Наверное, все заслуженно. Зато там я прошел хорошую школу жизни.

Были ведь моменты и когда часто выходил на лед, а петербуржцы демонстрировали хороший хоккей.

Жаль только, Кубок Гагарина завоевать не удалось. Но сейчас общаюсь из ребят только с Василием Глотовым, – сказал вратарь « » .