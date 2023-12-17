Кожевников об ИИХФ: «Пусть исключают. Будем в своей каше вариться, не в первый раз. Мы что, должны быть предателями?! Нужно терпеть»
Александр Кожевников прокомментировал возможное лишение ФХР членства в ИИХФ.
Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря. Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.
«Ну а что они должны делать? Что должен француз, который в ИИХФ, что он должен делать? Хотят – пусть исключают. Будем в своей каше вариться, не в первый раз.
Будет больно и неприятно. Нужно терпеть, мы должны выживать, как наша армия, мы что, должны быть предателями?!
Потерпим, ничего страшного. Через годик-два все стабилизируется», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.