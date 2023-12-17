Кожевников об ИИХФ: «Пусть исключают. Будем в своей каше вариться, не в первый раз. Мы что, должны быть предателями?! Нужно терпеть»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Александр Кожевников Политика Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал возможное лишение ФХР членства в ИИХФ.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря. Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

«Ну а что они должны делать? Что должен француз, который в ИИХФ, что он должен делать? Хотят – пусть исключают. Будем в своей каше вариться, не в первый раз.

Будет больно и неприятно. Нужно терпеть, мы должны выживать, как наша армия, мы что, должны быть предателями?!

Потерпим, ничего страшного. Через годик-два все стабилизируется», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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5 комментариев
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Кожевников , терпи ТЕРПИЛА. Тебе уже нахрен ничего не нужно , а парни , которые много лет отдали тренировкам хотят выступать на соревнованиях с сильнейшими ( а не на турнирах имени ротенберга ) и хотят играть в сильнейших клубах , сильнейшей лиги.
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Ответ Richman95
Терпи!
-ла
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Ларин сам вырос терпилой (какое же карьерное падение пережил), теперь просит остальных терпеть. С детства слышим про терпение - вот эти вот «терпение и труд все перетрут» и прочее г. Дотерпели до уникальной ситуации, что теперь предлагают гордиться победами над сборной Казахстана. Не пошли бы эти терпилы дальше терпеть, а другим не указывали?
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Главное чтобы кб не закрыли
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