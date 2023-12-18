Плющев о Федотове: «Помню выступление руководителя ЦСКА. И эти нам не указ, и другие. А потом взяли и подали апелляцию. Думали, что мы ого-го, а оказалось иначе!»

Владимир Плющев высказался о возможном лишении ФХР членства в ИИХФ.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и на решение об отстранении вратаря. Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

– ИИХФ отклонила апелляцию, поданную ЦСКА на отстранение Федотова. И теперь Россию грозят вообще убрать из Международной федерации хоккея, если вратарь армейцев продолжит выступать за армейцев. Насколько это реально?

– Отклонение апелляции было совершенно предсказуемым действием, судя по тому, как эта история разворачивалась.

Чего дальше ждать? Не удивлюсь, что и вопрос исключения России из ИИХФ появится на повестке. Но мы сами иногда портим все дело.

Руководство ЦСКА должно было решить вопрос с Федотовым спокойно, без натяга и скандалов в частных беседах с руководителями «Филадельфии».

– У «Флайерс» не было острой необходимости в приглашении Федотова после годичного простоя.

– Да, там нормальные, здравые люди. Ну зачем им вратарь, которому бы пришлось платить немаленькие деньги, пока бы он сидел в фарм-клубе? Можно было найти консенсус.

Но я помню выступление руководителя ЦСКА. И эти нам не указ, и другие... А потом взяли и подали апелляцию: мол, давайте разберитесь, почему к нам применяют такие санкции.

– Смешно выглядит.

– Поэтому надо иногда задумываться, что говорить, кому и как. Не ползать перед кем-то на коленях, но держать себя в определенных рамках – это нормально. Но после того, как вынесены определенные санкции, апеллировать к тем людям, которых вы полоскали, сами хоть подумайте, как этот поступок выглядит.

– Да, глупая ситуация.

– Думаю, тут было немного позерства. У нас очень любят в розовых очках все рассматривать. Поэтому так и получилось. Думали, что мы ого-го, а оказалось иначе!

Чего дальше ждать? Не берусь ничего предсказывать. Возможно все что угодно. Сопернички нас очень «любят». И это не столько к североамериканцам относится, сколько к скандинавам, финнам, всей гнилой Европе. А их в ИИХФ большинство. Стоит какому-нибудь поляку вынести на обсуждение исключение России из международной организации, как все и закричат: «Ура!» – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Люк Тардиф: «Если ФХР хочет остаться в международной семье, то должна заставить ЦСКА и Федотова исполнять решение ИИХФ»