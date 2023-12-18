Ротенберг о «России 25» на КПК: «Понимали, что вся страна смотрит и давно не выигрывали на уровне сборных. Ребята приехали с огромным желанием»

Роман Ротенберг подвел итоги матча против сборной Казахстана (5:2).

Команда «Россия 25» под руководством тренера выиграла канала. Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против , Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

«Третья игра за четыре дня, непросто было. Соперник первый период выглядел посвежее. Нам пришлось серьезно поработать, в перерыве пообщались с командой.

Молодцы, хорошо отреагировали, понимали всю ответственность, понимали, что вся страна смотрит и давно не выигрывали на уровне сборных команд. Было важно вернуть победные традиции.

Огромная благодарность каждому клубу – « », , «Торпедо», «Северстали», магнитогорскому «Металлургу», всем другим клубам, которые делегировали игроков на этот важнейший турнир. Ребята приехали с огромным желанием», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?