Ротенберг о «России 25» на КПК: «Понимали, что вся страна смотрит и давно не выигрывали на уровне сборных. Ребята приехали с огромным желанием»

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА Северсталь Торпедо Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги матча против сборной Казахстана (5:2).

Команда «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала. Россияне одержали победу во всех матчах на турнире – против Казахстана, Беларуси (5:3) и «Звезд и ВХЛ» (5:2).

«Третья игра за четыре дня, непросто было. Соперник первый период выглядел посвежее. Нам пришлось серьезно поработать, в перерыве пообщались с командой.

Молодцы, хорошо отреагировали, понимали всю ответственность, понимали, что вся страна смотрит и давно не выигрывали на уровне сборных команд. Было важно вернуть победные традиции.

Огромная благодарность каждому клубу – «Ак Барсу», ЦСКА, «Торпедо», «Северстали», магнитогорскому «Металлургу», всем другим клубам, которые делегировали игроков на этот важнейший турнир. Ребята приехали с огромным желанием», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?

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12 комментариев
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Да заткнись ты уже! (с)
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Кто-нибудь смотрел?
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Так сборная России до сих пор не побеждает на международном уровне, ибо что турнир, что "сборная" - одно сплошное недоразумение.
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„Неуч, который ужасающей болтовней горло дерет, похож на осла, который без причины орет.“ — Алишер Навои
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Ну какой турнир, такая и сбродная. Тренер как отличное олицетворение этого недотурнира.
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Пора переименовать раздел хоккей, в Ротенберг
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Не вся, не обольщайся, я не смотрел ни минуты.
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Ответ HCBV
Пора переименовать раздел хоккей, в Ротенберг
Ротенбергсру.ру?
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Третья игра за четыре дня была у всех, в чем секрет невероятной свежести сборной казахстана роман?
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Да кто вообще смотрел и смотрит эти матчи?
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За мой комент меня забанят
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Молодец Ротенберг.Когда мы вернемся на ЧМ и ОИ Роман смело может возглавить сборные уровня тех же белорусов и казахов.Лет через пяток итальянцев и тех же латышей
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