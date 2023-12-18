Ротенберг о Кубке Первого канала: «Михайлов сказал, что это задача страны, как первенство ЧМ, и надо выигрывать. Рады, что великие ветераны были с нами»

Теги Борис Михайлов Кубок Первого канала КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг детский хоккей Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался после победы «России 25» на Кубке Первого канала.

«Наработки по майскому туру сборной? Надо идти шаг за шагом. На этом этапе надо было выиграть КПК. Борис Петрович Михайлов сказал нашим игрокам, что это задача страны, как первенство чемпионата мира, и надо выигрывать.

Рады, что все великие ветераны были с нами на этом турнире, мотивировали ребят. А дальше посмотрим, идем шаг за шагом, будем решать все задачи.

Важно, чтобы сборная играла в разных регионах, всегда везде полные трибуны, сборную все любят. Это всех вдохновляет, мы видим, что все больше детишек идет в хоккей. Мы занимаемся развитием на всех уровнях, нам важно, чтобы ребята развивались, нельзя лишать детей мечты играть за сборную страны.

Хорошая идея – взять трофей КПК и провезти его по городам на майском турне. Обсудим это, сделаем все в лучшем виде. Наша задача была – поднять настроение всем перед Новым годом. Думаю, это получилось.

Желаю всем удачи и хорошо войти в новый год. Важно победами всем вместе доказывать силу нашего хоккея», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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18 комментариев
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А Ленин, что говорил Ленин о хоккее?
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Ахахаха. Успокоите его уже 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Это уже вышло далеко за пределы моего понимания.
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Какой Ротенберг всех минусует?
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Королевство кривых зеркал.
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Ответ Игорь Новиков
Королевство кривых зеркал.
,,Мне нравится здесь, в королевстве кривых’’ (гр. Пикник, 2005 г.).
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Тренера которого вы заслужили,как страна
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Что сказал бы Тихонов про этого полупокера.
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Путин собрался концентрировать войска в Ленинградской области, а тем временем гражданин Финляндии тренирует ска и сборную...
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Ответ Ми Ша
А Ленин, что говорил Ленин о хоккее?
Что коммунизм - это есть советская власть плюс система Ротенберга и КПК по заветам Михайлова
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Открываешь список тренеров победителей этого турнира.
Да, эго Романа улетит во вселенную, скоро начнет Кубок Мира НХЛ на словах брать
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Ну что, подняли Вам настроение?))
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Роман, слезай с броневика…
Сегодня был максимально мощный день.Производительный
Столько дичи за день произвелось.Спортс, остановись!!!…..
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Вообще необходимо быть первыми и лучшими во всем, и не останавливаться на достигнутых вершинах типа кпк, хоккея 3*3 или сборных вхл и Россия 25. Впереди много всего, что мотивирует ветеранов и детишек встать на коньки родины- хоккей среди собак, сборная алкоголиков, Чушпаны и ВХЛ, Хоккеисты в квн, ММА на льду, Иришка Чики пики, да столько всего неснюханого, то есть у романа целаля гора работы впереди!
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Похоже Рома лишака вмазал из победного кубка в раздевалке -больше не подпускайте !
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Его речь- лозунги… далеко пойдёт
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Ответ Ярослав Веровский
Что коммунизм - это есть советская власть плюс система Ротенберга и КПК по заветам Михайлова
...Михайлова зачеркнуть...заменить великими ветеранами.Ещё Третьяк обидится.
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