Ротенберг о Кубке Первого канала: «Михайлов сказал, что это задача страны, как первенство ЧМ, и надо выигрывать. Рады, что великие ветераны были с нами»

Роман Ротенберг высказался после победы «России 25» на Кубке Первого канала.

«Наработки по майскому туру сборной? Надо идти шаг за шагом. На этом этапе надо было выиграть КПК. Борис Петрович Михайлов сказал нашим игрокам, что это задача страны, как первенство чемпионата мира, и надо выигрывать.

Рады, что все великие ветераны были с нами на этом турнире, мотивировали ребят. А дальше посмотрим, идем шаг за шагом, будем решать все задачи.

Важно, чтобы сборная играла в разных регионах, всегда везде полные трибуны, сборную все любят. Это всех вдохновляет, мы видим, что все больше детишек идет в хоккей. Мы занимаемся развитием на всех уровнях, нам важно, чтобы ребята развивались, нельзя лишать детей мечты играть за сборную страны.

Хорошая идея – взять трофей КПК и провезти его по городам на майском турне. Обсудим это, сделаем все в лучшем виде. Наша задача была – поднять настроение всем перед Новым годом. Думаю, это получилось.

Желаю всем удачи и хорошо войти в новый год. Важно победами всем вместе доказывать силу нашего хоккея», – сказал главный тренер сборной «России 25» .