Защитник «Оттавы» Зуб провел 200-й матч в НХЛ

Теги Оттава НХЛ Артем Зуб Хоккей

Артем Зуб провел 200-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника «Оттавы» стала игра против «Вегаса» (3:6).

В этом матче Зуб (21:10 – второе время среди защитников «Сенаторс», 5:01 – в меньшинстве, «минус 2») отметился 4 силовыми приемами, 2 бросками в створ, 2 перехватами и 1 блоком. 

В нынешнем сезоне НХЛ на счету россиянина 8 (2+6) очков в 19 матчах при показателе полезности «минус 1».

Всего Артем Зуб набрал 54 (14+40) балла в 200 играх в лиге при полезности «плюс 6».

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