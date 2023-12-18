Защитник «Оттавы» Зуб провел 200-й матч в НХЛ

Артем Зуб провел 200-й матч в НХЛ.

Юбилейной для защитника «Оттавы» стала игра против «Вегаса» (3:6).

В этом матче Зуб (21:10 – второе время среди защитников «Сенаторс», 5:01 – в меньшинстве, «минус 2») отметился 4 силовыми приемами, 2 бросками в створ, 2 перехватами и 1 блоком.

В нынешнем сезоне на счету россиянина 8 (2+6) очков в 19 матчах при показателе полезности «минус 1».

Всего Артем Зуб набрал 54 (14+40) балла в 200 играх в лиге при полезности «плюс 6».