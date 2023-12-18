Карандин о Николишине на ТВ: «С Беларусью был вялый репортаж. Загадка, почему сборную России комментирует скаут «Вашингтона». О чем думает Первый канал?»

Теги Вашингтон Андрей Николишин телевидение Сборная Беларуси по хоккею Первый канал Кубок Первого канала Юрий Карандин сборная России U25 Хоккей

Юрий Карандин недоволен работой Андрея Николишина на ТВ на Кубке Первого канала.

– Телекомментарий для меня стал одним из разочарований турнира.  

– Почему?

– Матч «Россия 25» – Беларусь был очень легким для комментария – интересный сценарий, много голевых моментов, постоянная интрига, яркая концовка. 

Но комментаторы Первого канала, показалось, были не в настроении и вели репортаж вяло. Особенно в концовке, когда наша команда спасла решивший исход турнира матч.

– Ваша версия – откуда такие сдержанные реакции?

– Мне трудно понять вас, столичных жителей. У нас, сибиряков, хоккей – праздник, что и подтвердила победа сборной России на турнире, а вы, уж извините, немного избалованы. Ту же Москву я вообще не могу понять – как и руководство Первого канала.

– О чем речь?

– Для меня загадка, как Федерацию хоккея Москвы может возглавлять человек, работающий скаутом «Вашингтона», – говорю об Андрее Николишине. Но еще большая загадка, почему именно этот человек выбран главным каналом страны комментировать сборную России. 

Зато совсем не удивился, когда он ни слова не сказал о том, что фол на Атанасове – чистые «5+20». Или когда поставил под сомнение удаление Фальковского. А когда наша сборная спасла матч, то совсем приуныл. 

Понимаю, что кому-то интересы «Вашингтона» ближе, чем интересы сборной России. Но о чем в этой нелепой ситуации думает Первый канал? – сказал почетный вице-президент ФХР.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То есть тренер СКА во главе сборной России его не смущает?
+33
0
+33
Как можно было высосать из пальца, что реакция Николишина на матч Россия - Беларусь - это в интересах Вашингтона? Тогда уж в интересах Лукашенко, что более логично.

Да и что, что он скаут? У него даже гражданства второго нет (во всяком случае публично не заявлялось). РР финн, Воробьев и Знарок тоже имели каждый по гражданству (к ним в этом плане у меня нет претензий), Быков сидит уже 6-7 лет из Швейцарии набрасывает. Полное лицемерие.
+17
-1
+16
Фальковского удалили ни за что ! Из Сибири не видно было Карандину...а Николишин сразу понял это.
+12
0
+12
Когда Путин-тим организовал игрок Вашингтона, это не смущало? )
+12
-1
+11
Первые делают себе имя трудом и потом,каждодневными тренировками, вторые поливая грязью и дискредитируя первых. Кто такой Карандин?
+8
-1
+7
Ему бы трансляции на КХЛ тв глянуть, где один орет во весь голос во время обычного щелчка с синей, другому 10 повторов надо чтобы понять что произошло, а третий даже во время опасной атаки и гола рассказывает свою историю
+7
0
+7
Маразматики околоФХР - это особый жанр для привычных людей.

Странно, что Карандин не вспомнил, что у Николишина был папа-бандеровец)) Это было бы злободневно
+8
-1
+7
Ответ Евгений Мешков
у Николишина ?) откуда, он же воркутинский
Вообще то как раз в Воркуте и Инте их было немало. Там добрая половина жителей в 80-е была либо бывшие политические либо их потомки
+6
-1
+5
А как еще надо было комментировать игру такого низкого уровня, где игроки не могут сделать нормально передачу, чтобы шайба не покидала синюю линию. Где удаления на повторах выглядят сомнительно. Где игроки соперника постоянно на контратаках создавали опасность у ворот.
Комменты слишком адекватные, хоть и получается Николишин большинство просил весь третий период, но он же эксперт.
+4
0
+4
я может очень нудный, но Николишин в этом сезоне уже не работает на Вашингтон. могли бы и проверить, чтобы фигню не нести
+4
0
+4
Андрей Николишин адекватный мужик, он не станет заниматься абсурдом и делать вид, что на льду творится невероятное! Я так понимаю, Карандин визжал бы от счастья из-за побед "сборной России" над такими соперниками и лизал бы сами знаете кому, пытаясь выслужиться. А Андрей не стал таким заниматься, унижаться самому и тем более унижать хоккей.
+3
0
+3
Ответ Евгений Мешков
у Николишина ?) откуда, он же воркутинский
Погуглите, в пару кликов буквально находится. У Николишина отец с Украины в Воркуте отказался не от собственного большого желания. Это достаточно широко известная история.
+3
0
+3
Ответ Ми Ша
Первые делают себе имя трудом и потом,каждодневными тренировками, вторые поливая грязью и дискредитируя первых. Кто такой Карандин?
Главный советский свисток, ныне один из дедушек ФХР.
+3
0
+3
Когда по сути прикопаться не к чему, начинают пороть всякую чепуху, как этот пассажир.
+3
0
+3
К комментариям старых маразматиков надо относиться со снисходительным смехом.
+2
0
+2
ахахахахахах, шиза)
+1
0
+1
Ответ Ярик01
Когда Путин-тим организовал игрок Вашингтона, это не смущало? )
это радовало!
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вашингтон вторая, а может первая столица России, так что всё норм
+1
0
+1
Ответ Евгений Мешков
у Николишина ?) откуда, он же воркутинский
там каждый второй бывший политический
+1
0
+1
Ответ Евгений Мешков
я может очень нудный, но Николишин в этом сезоне уже не работает на Вашингтон. могли бы и проверить, чтобы фигню не нести
Абсолютно верно! Его уже на сайте в списках скаутов давно нет.
+1
0
+1
Ответ goshforever
Маразматики околоФХР - это особый жанр для привычных людей. Странно, что Карандин не вспомнил, что у Николишина был папа-бандеровец)) Это было бы злободневно
у Николишина ?) откуда, он же воркутинский
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий