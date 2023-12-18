Карандин о Николишине на ТВ: «С Беларусью был вялый репортаж. Загадка, почему сборную России комментирует скаут «Вашингтона». О чем думает Первый канал?»

Юрий Карандин недоволен работой Андрея Николишина на ТВ на Кубке Первого канала.

– Телекомментарий для меня стал одним из разочарований турнира.

– Почему?

– Матч «Россия 25» – Беларусь был очень легким для комментария – интересный сценарий, много голевых моментов, постоянная интрига, яркая концовка.

Но комментаторы Первого канала, показалось, были не в настроении и вели репортаж вяло. Особенно в концовке, когда наша команда спасла решивший исход турнира матч.

– Ваша версия – откуда такие сдержанные реакции?

– Мне трудно понять вас, столичных жителей. У нас, сибиряков, хоккей – праздник, что и подтвердила победа сборной России на турнире, а вы, уж извините, немного избалованы. Ту же Москву я вообще не могу понять – как и руководство канала.

– О чем речь?

– Для меня загадка, как Федерацию хоккея Москвы может возглавлять человек, работающий скаутом «Вашингтона», – говорю об . Но еще большая загадка, почему именно этот человек выбран главным каналом страны комментировать сборную России.

Зато совсем не удивился, когда он ни слова не сказал о том, что фол на Атанасове – чистые «5+20». Или когда поставил под сомнение удаление Фальковского. А когда наша сборная спасла матч, то совсем приуныл.

Понимаю, что кому-то интересы «Вашингтона» ближе, чем интересы сборной России. Но о чем в этой нелепой ситуации думает канал? – сказал почетный вице-президент ФХР.