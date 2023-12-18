Карандин о Николишине на ТВ: «С Беларусью был вялый репортаж. Загадка, почему сборную России комментирует скаут «Вашингтона». О чем думает Первый канал?»
Юрий Карандин недоволен работой Андрея Николишина на ТВ на Кубке Первого канала.
– Телекомментарий для меня стал одним из разочарований турнира.
– Почему?
– Матч «Россия 25» – Беларусь был очень легким для комментария – интересный сценарий, много голевых моментов, постоянная интрига, яркая концовка.
Но комментаторы Первого канала, показалось, были не в настроении и вели репортаж вяло. Особенно в концовке, когда наша команда спасла решивший исход турнира матч.
– Ваша версия – откуда такие сдержанные реакции?
– Мне трудно понять вас, столичных жителей. У нас, сибиряков, хоккей – праздник, что и подтвердила победа сборной России на турнире, а вы, уж извините, немного избалованы. Ту же Москву я вообще не могу понять – как и руководство Первого канала.
– О чем речь?
– Для меня загадка, как Федерацию хоккея Москвы может возглавлять человек, работающий скаутом «Вашингтона», – говорю об Андрее Николишине. Но еще большая загадка, почему именно этот человек выбран главным каналом страны комментировать сборную России.
Зато совсем не удивился, когда он ни слова не сказал о том, что фол на Атанасове – чистые «5+20». Или когда поставил под сомнение удаление Фальковского. А когда наша сборная спасла матч, то совсем приуныл.
Понимаю, что кому-то интересы «Вашингтона» ближе, чем интересы сборной России. Но о чем в этой нелепой ситуации думает Первый канал? – сказал почетный вице-президент ФХР.
Да и что, что он скаут? У него даже гражданства второго нет (во всяком случае публично не заявлялось). РР финн, Воробьев и Знарок тоже имели каждый по гражданству (к ним в этом плане у меня нет претензий), Быков сидит уже 6-7 лет из Швейцарии набрасывает. Полное лицемерие.
Странно, что Карандин не вспомнил, что у Николишина был папа-бандеровец)) Это было бы злободневно
Комменты слишком адекватные, хоть и получается Николишин большинство просил весь третий период, но он же эксперт.