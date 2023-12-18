Третьяк о Кубке Первого канала: «Хоккеистам важна практика международных матчей, привычка выходить на лед в свитере сборной и выигрывать, защищая честь страны»

Владислав Третьяк высказался о победе «России 25» на Кубке Первого канала.

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – , последнее – «Звезды и ».

«У России на домашнем декабрьском турнире всегда одна задача – выиграть, причем сделать это в красивом зрелищном стиле. На Кубке Первого канала команда со всеми задачами справилась.

Наши ребята играли ярко, старались много атаковать, забросили 15 шайб в трех матчах. В каждой встрече команда сделала больше 40 бросков, действовала с преимуществом, но все игры получились непростыми, пришлось постараться, чтобы добиться желаемого результата.

Хоккеистам очень важна практика международных матчей, привычка выходить на лед в свитере сборной и выигрывать, защищая честь страны. Рад, что такой опыт удалось получить большому количеству молодых ребят – не только из «России 25», но и из команды «Звезды и ВХЛ».

Надеюсь, что приглашение на Кубок Первого канала вдохновит их еще больше работать, тренироваться и прогрессировать.

Особо хотел бы поблагодарить болельщиков. Благодаря их эмоциям атмосфера на арене оказалась по-настоящему праздничной, на международных матчах сборной были полные трибуны. Спасибо всем, кто пришел поддержать наших игроков и вдохновил их на яркий хоккей.

И, конечно, благодарим наших друзей из и Казахстана. Партнерство с этими странами очень важно для российского хоккея, совместными усилиями мы проводим замечательные турниры, обогащаем друг друга международной практикой», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?