Третьяк о Кубке Первого канала: «Хоккеистам важна практика международных матчей, привычка выходить на лед в свитере сборной и выигрывать, защищая честь страны»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею ФХБ Кубок Первого канала КХЛ Федерация хоккея Казахстана ВХЛ Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк высказался о победе «России 25» на Кубке Первого канала.

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

«У России на домашнем декабрьском турнире всегда одна задача – выиграть, причем сделать это в красивом зрелищном стиле. На Кубке Первого канала команда со всеми задачами справилась.

Наши ребята играли ярко, старались много атаковать, забросили 15 шайб в трех матчах. В каждой встрече команда сделала больше 40 бросков, действовала с преимуществом, но все игры получились непростыми, пришлось постараться, чтобы добиться желаемого результата.

Хоккеистам очень важна практика международных матчей, привычка выходить на лед в свитере сборной и выигрывать, защищая честь страны. Рад, что такой опыт удалось получить большому количеству молодых ребят – не только из «России 25», но и из команды «Звезды и ВХЛ».

Надеюсь, что приглашение на Кубок Первого канала вдохновит их еще больше работать, тренироваться и прогрессировать.

Особо хотел бы поблагодарить болельщиков. Благодаря их эмоциям атмосфера на арене оказалась по-настоящему праздничной, на международных матчах сборной были полные трибуны. Спасибо всем, кто пришел поддержать наших игроков и вдохновил их на яркий хоккей.

И, конечно, благодарим наших друзей из Беларуси и Казахстана. Партнерство с этими странами очень важно для российского хоккея, совместными усилиями мы проводим замечательные турниры, обогащаем друг друга международной практикой», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк. 

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете отличия от настоящей сборной России?

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1 комментарий
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то им не нужны IIHF и Европа с Северной Америкой, то нужна практика международных матчей
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