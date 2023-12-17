Елесин о работе с Ротенбергом: «У всех тренеров плюс-минус одинаковые требования: играть надежно, правильно в своей зоне, выжимать максимум из моментов в чужой»
Александр Елесин высказался о работе с тренером Романом Ротенбергом.
«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».
– Хорошие тут матчи были, рад, что во всех матчах победили и выиграли турнир. На первых порах, может, сыгранности не хватало, много молодых ребят в команде. Потом втянулись, провели на льду больше времени и почувствовали себя командой.
– С Романом Ротенбергом вам доводилось раньше работать?
– Да, доводилось.
– В плане требований ничего нового?
– Да нет. Все понятно, все знакомо.
– Насколько для вас привычны установки этого тренера?
– Мне кажется, плюс-минус требования у всех тренеров одинаковые: играть надежно, правильно в своей зоне, выжимать максимум из моментов в чужой.
– Но в целом у сборной России тактика атакующая?
– Конечно. Задача – атаковать, как можно больше забивать, доминировать.
– Так старается играть СКА в чемпионате КХЛ. А «Локомотив», за который вы выступаете, называют закрытой командой.
– Я не сказал бы, что мы играем в Ярославле в оборонительный хоккей.
– Люди неправильно понимают?
– Я не хочу комментировать, что думают и говорят люди, но мы стараемся играть в тот хоккей, который приносит результат, – сказал защитник «России 25» и «Локомотива» Александр Елесин.