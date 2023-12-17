Зыков о Кубке Первого канала: «Понимали, что представляем национальную команду, и все ждут от нас победы. Рады, что выиграли»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ Валентин Зыков сборная России U25 Хоккей

Валентин Зыков поделился эмоциями после победы на Кубке Первого канала.

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

– Прекрасные впечатления, прекрасный турнир, прекрасный коллектив, и рады, что выиграли.

Играть за сборную – это еще больше ответственности. Мы понимали, что представляем национальную команду, и все обязательно ждут от нас победы. И у нас получилось выиграть.

– Как оцените соперников?

– С кем бы мы ни играли, все соперники были непростые. Все ребята бежали, старались и отдавались игре.

– Вас отметили по итогам турнира. Как оцените свою игру?

– Чудеса какие-то – шайба в ворота заходит, передачи появляются. Конечно, очень приятно получать награды, – сказал нападающий сборной «России 25» Валентин Зыков.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий