Зыков о Кубке Первого канала: «Понимали, что представляем национальную команду, и все ждут от нас победы. Рады, что выиграли»

Валентин Зыков поделился эмоциями после победы на Кубке Первого канала.

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная , третье – , последнее – «Звезды и ».

– Прекрасные впечатления, прекрасный турнир, прекрасный коллектив, и рады, что выиграли.

Играть за сборную – это еще больше ответственности. Мы понимали, что представляем национальную команду, и все обязательно ждут от нас победы. И у нас получилось выиграть.

– Как оцените соперников?

– С кем бы мы ни играли, все соперники были непростые. Все ребята бежали, старались и отдавались игре.

– Вас отметили по итогам турнира. Как оцените свою игру?

– Чудеса какие-то – шайба в ворота заходит, передачи появляются. Конечно, очень приятно получать награды, – сказал нападающий сборной «России 25» .