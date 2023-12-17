Зыков о Кубке Первого канала: «Понимали, что представляем национальную команду, и все ждут от нас победы. Рады, что выиграли»
Валентин Зыков поделился эмоциями после победы на Кубке Первого канала.
Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».
– Прекрасные впечатления, прекрасный турнир, прекрасный коллектив, и рады, что выиграли.
Играть за сборную – это еще больше ответственности. Мы понимали, что представляем национальную команду, и все обязательно ждут от нас победы. И у нас получилось выиграть.
– Как оцените соперников?
– С кем бы мы ни играли, все соперники были непростые. Все ребята бежали, старались и отдавались игре.
– Вас отметили по итогам турнира. Как оцените свою игру?
– Чудеса какие-то – шайба в ворота заходит, передачи появляются. Конечно, очень приятно получать награды, – сказал нападающий сборной «России 25» Валентин Зыков.