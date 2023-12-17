Роман Ротенберг: «Обещали взять реванш за прошлый Кубок Первого канала – и сделали! Игроки и тренеры показали себя настоящими патриотами!»

Роман Ротенберг поделился мыслями после победы на Кубке Первого канала.

Главный тренер сборной «России 25» высказался после победы над (5:2).

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ».

В 2022 году Кубок Первого канала выиграла Беларусь.

«Обещали взять реванш за прошлый Кубок Первого канала – и сделали!

Наша команда показала классный атакующий хоккей и волю к победе. Каждый раз нам приходилось переламывать ход матчей, и мужики справлялись!

Спасибо всем игрокам и тренерам – они показали себя настоящими патриотами! И, конечно же, огромная благодарность болельщикам! Мы всегда чувствуем вашу поддержку, вы делитесь с нами энергией и вдохновляете на победы. Спасибо, Ледовый!» – написал Ротенберг.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете, чем она отличается от настоящей сборной России?