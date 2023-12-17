Роман Ротенберг: «Обещали взять реванш за прошлый Кубок Первого канала – и сделали! Игроки и тренеры показали себя настоящими патриотами!»

Теги болельщики Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поделился мыслями после победы на Кубке Первого канала.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался после победы над Казахстаном (5:2).

Россия впервые с 2020 года выиграла Кубок Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье – Казахстан, последнее – «Звезды и ВХЛ». 

В 2022 году Кубок Первого канала выиграла Беларусь.

«Обещали взять реванш за прошлый Кубок Первого канала – и сделали!

Наша команда показала классный атакующий хоккей и волю к победе. Каждый раз нам приходилось переламывать ход матчей, и мужики справлялись!

Спасибо всем игрокам и тренерам – они показали себя настоящими патриотами! И, конечно же, огромная благодарность болельщикам! Мы всегда чувствуем вашу поддержку, вы делитесь с нами энергией и вдохновляете на победы. Спасибо, Ледовый!» – написал Ротенберг.

«Россия 25» Ротенберга выиграла первый турнир. А вы понимаете, чем она отличается от настоящей сборной России?

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10 комментариев
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Вспоминается серия южного парка, где детсадовцев в прямом смысле на серьезных щах взрослые мужики (по-моему Детройт) размазывали по бортам и выиграли с каким-то феерическим счетом. Ротенберг - готовый персонаж южного парка. Если бы его не существовало, его стоило бы придумать. Жаль, что паразитирует на нашей любимой игре.
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Лучше бы за Ванкувер 2010 реванш взял, Романа ты кусок блин...
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какой же это кринж🤣🤣🤣
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Совсем плох.
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У нас в городе объявили неделю выходных после этой шедевральной и исторической победы! Гулянья не прекращаются! Весь народ города вышел на улицу, победа и празднование Аргентины после победы на ЧМ-это просто ничто по сравнению с тем, что будет твориться в нашей стране благодаря победе ротана!
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Господи, это точно на долго затянется.
Будет долго кичиться этим недотурниром.
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Я чётко. Патриотка
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Ком к горлу подкатил. Толи слёзы. Толи рвота.
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Ответ Stucker
Вспоминается серия южного парка, где детсадовцев в прямом смысле на серьезных щах взрослые мужики (по-моему Детройт) размазывали по бортам и выиграли с каким-то феерическим счетом. Ротенберг - готовый персонаж южного парка. Если бы его не существовало, его стоило бы придумать. Жаль, что паразитирует на нашей любимой игре.
Йозе Марино из Заус пака
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Ответ Stucker
Вспоминается серия южного парка, где детсадовцев в прямом смысле на серьезных щах взрослые мужики (по-моему Детройт) размазывали по бортам и выиграли с каким-то феерическим счетом. Ротенберг - готовый персонаж южного парка. Если бы его не существовало, его стоило бы придумать. Жаль, что паразитирует на нашей любимой игре.
ахах
да да , хорошая аналогия
серия топ
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